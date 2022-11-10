Борщ в Иркутске в ноябре обходится дороже, чем в Красноярске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жить в Иркутске дороже, чем в Красноярске. Это подтверждено в очередной раз. Теперь - составителями «Индекса борща». В новом рейтинге за ноябрь столица Приангарья заняла восьмое место среди крупных российских городов, серьезно прибавив в его стоимости. В октябре, когда хватало недорогих овощей, город был на десятом месте.

- Индекс борща - стоимость продуктов для приготовления супа на семью из четырех человек, которую мы собираем ежемесячно в разных городах России, - напоминают авторы методики.

Как готовим? На семью из четырех человек - набор из основных продуктов, нужных для популярного супа включает картошку, капусту, лук, морковь, чеснок, свеклу, черный хлеб. В Иркутске он, по данным на ноябрь ( авторы индекса подсчитывают цены в самых дешевых супермаркетах, не беря в расчет рынки, оптовки и крупные гипермаркеты), стоит 163 рубля. Из классического рецепта ради дешевизны убрана зелень, а говядина заменена курицей. Сметана осталась.

Лидерами рейтинга, то есть городами с самым дорогим набором для борща, традиционно стали столица Чукотки Анадырь (371 рубль 67 копеек), Магадан (278 р. 92 коп.) и Норильск (263 р. 97 коп.).

Что касается соседей по Сибири, то самый дорогой набор для борща, увы, традиционно в Иркутске – 163 рубля. В Красноярске на покупку необходимых продуктов потратят на 18 целковых меньше, а самый доступный обед у жителей Новосибирска – 115, 5 рубля. Солидная экономия!

В октябре и сентябре иркутский борщ стоил на три рубля дешевле.

НА ЗАМЕТКУ

Что подешевело за неделю в Иркутске

Подсолнечное масло – 135, 4 рубля ( на 3, 1%)

Сметана – 345, 9 рубля ( на 1, 8%)

Сахар 85,9 рубля ( на 2, 1%)

Яблоки 147 рублей ( на 7, 4%)

Морковь 50 рублей ( на 3, 8%)

Свекла 27, 6 рубля ( на 4 %)

И подорожало

Масло сливочное – 258, 5 рубля ( на 4, 2%)

Помидоры – 179, 9 рубля ( на 9, 4%)