Стало известно, сколько стоят продукты для борща в Иркутске в октябре

Узнали цены в Иркутске на продуктовый набор для борща в октябре Фото: Михаил ФРОЛОВ

Борщ – один из самых любимых супов в нашей стране, практически в каждом ее регионе. Вот и иркутяне не прочь полакомиться горячим красным супом, особенно в холодные времена года. Благо, и картофель, и морковь, и свекла хранятся долго и в достатке их в течение года на прилавках магазинов. Только вот цены все время меняются.

Сравнить цены получается благодаря проекту «Индекс борща», информационным партнером которого выступает «Комсомольская правда». Его авторы складывают стоимость продуктов (борщевого набора) для приготовления всеми известного блюда на семью из 4-х человек ежемесячно в разных городах России. Только рецепт немного упрощен: вместо говядины – курятина, и никаких приправ и декоративных элементов, но сметана и хлеб обязательны.

Так, например, набор продуктов для борща самым дорогим за последние полгода для жителей Иркутска был в июле. Тогда из кошелька на суп для семьи из четырех человек уходило 224.67 рублей. Недорого суп со свеклой можно было приготовить в сентябре. Оно и понятно, сентябрь – время сбора урожая и корнеплодов поспело много и у всех, продавать нужно. Тогда борщ обходился на то же количество людей чуть меньше 160 рублей – 159.91 для точности.

Чем же удивит иркутян октябрь? Цены, по сравнению с сентябрьскими на набор для «рода щей», как назван борщ в словаре у Владимира Даля, остались практически прежними, даже немного снизились – на 19 копеек. Но в других регионах цены снизились чуть ощутимее и теперь Иркутск в десятке самых дорогих городов России по «индексу борща», тогда, как в начале осени столица Приангарья была на 11 строке.

- В октябре стоимость продуктов для борща в Иркутске – это 350 гр картофеля, 200 гр капусты, 80 гр лука, столько же моркови, 130 гр свеклы, 6 гр чеснока, полкило курятины, 100 гр сметаны и 200 гр хлеба, составляет 159.72 рубля, - подсчитали в «Индекс борща».

Стоит отметить, что дороже всего приготовить дома борщ обходится жителям Анадыря. В октябре им нужно потратить на продукты для него 418.22 рубля, а в мае стоимость набора для красного супа составляла и вовсе больше 574 рублей. Также в тройку лидеров часто попадают Магадан и Норильск.

Сравним цены на продукты для борща в Иркутске с ценами в других городах

"Индекс борща" подсчитал стоимость продуктов в разных городах страны. Фото: Индекс борща

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