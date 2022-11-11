Рога были повреждены и в крови. Раненую косулю спасли в Иркутске

Раненую косулю спасли в гаражном кооперативе м-на Первомайский в Иркутске. Фото: питомник К-9

- Алло, это К-9? Вы же отлавливаете диких животных? – раздался звонок в питомнике на улице Карпинской в Иркутске. – У нас в гаражный кооператив забежала косуля. Напугана очень.

Специалисты из «К-9» тут же выехали на место, они понимали, что промедление может быть опасно.

- Косуля могла попасть под машину, на нее могли напасть бездомные собаки, - говорят кинологи. – Также животное могло причинить в городской среде себе травму, либо нанести ее человеку.

Отловить испуганного оленя получилось. Сотрудниками питомника помог опыт, это не единственный дикий зверь, на отлов которого они выезжали. Косули выбегали в город и раньше. Даже в этом году, это не первый случай. Парнокопытное после поимки сразу повезли к ветеринарам, чтобы проверить его состояние.

- Осмотр выявил, что у косули повреждены оба рога, - рассказал администратор питомника Илья Богатиков. - Однако переломов конечностей, ребер и позвоночника нет. Дикие косули, особенно молодые, очень плохо перносят неволя, поэтому ее решено было выпустить подальше от города в лес, где она быстро адаптируется и будет в безопасности.

После проведения санитарной обработки рогов, косулю снова погрузили в автомобиль - небольшой грузовичок и повезли за город. Там оленя выпустили на простор.

Напомним, еще об одном спасении косули КП-Иркутск рассказывала в сентябре этого года. Тогда специалисты питомника «К-9» также выезжали, чтобы забрать испуганного зверя. Однако, выпустить парнокопытное сразу на волю не получилось. Вероятно, животное сбила машина, так как косуля лежала на обочине, ее до приезда отловщиков удерживали две женщины, которые и заприметили бедолагу.

Сибирячки не давали косули подняться, что было правильно, так как у нее была сломана нога. В таком состоянии, она снова бы угодила под автомобиль. Спасенную привезли тогда привезли в ветеринарный госпиталь для бездомных животных и наложили ей гипс.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08