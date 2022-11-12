Разбил стекло и вытащил из огня. Полицейского из Иркутской области наградили медалью за спасение людей из горящего автомобиля

По словам героя, на его месте так поступил бы каждый. Фото: МВО МВД России "Черемховский"

Никогда не знаешь заранее, в какой момент жизни появится возможность проявить неравнодушие и собранность ради спасение людей. Если спасатели всегда готовы к тому, что каждый день от их действий может зависеть чья-то жизнь, то в других профессиях таких случаев меньше - и все же они есть. В такую ситуацию попал сотрудник полиции Иркутской области Станислав Аркатов во время командировки в Дагестане.

Он в составе сводного отряда вместе с Ильей Ястребовым, Игорем Сержантов и Антоном Тииком патрулировали один из поселков, когда стали свидетелями ДТП. Легковушка не справилась с управлением и на большой скорости врезалась в забор, после чего перевернулась. Буквально через пару минут начался появляться огонь из-за поврежденного топливного бака. В машине остались люди, они были без сознания.

- Полицейские незамедлительно приняли меры к спасению находившихся в машине людей. Перевернув горящий автомобиль, через разбитые окна они извлекли из салона водителя и пассажиров, находившихся в бессознательном состоянии и перенесли их на безопасное расстояние. Оказали им доврачебную помощь, - рассказали в пресс-службе МО МВД России "Черемховский".

Вскоре на место происшествия приехали спасатели и медики, которые потушили машину и забрали пострадавших в больницу. Они поблагодарили полицейских за оперативность и грамотное реагирование на чрезвычайную ситуацию.

Станислав Аркатов получил медаль "За смелость по имя спасения" из рук министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Как заверил полицейский, он героем себя не считает, потому что уверен - на его месте так поступил бы любой его коллега.

Церемонию награждения провели ко Дню полиции. Фото: МВО МВД России "Черемховский"

- Наши командиры учат личный состав слаженной работе и взаимовыручке. Полученные навыки позволили нам быстро вытащить людей из загоревшегося автомобиля, не допустить трагических последствий, - заявил Станислав.

Сам же глава МВД России не согласен, что награжденный - не герой. Наоборот, он объяснил, что за каждой наградой стоит важная история со счастливым финалом. И такие поступки являются примером ответственности за окружающих и глубокого неравнодушия, мужества и смелости.

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