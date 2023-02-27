100 000 рублей, кешбэк и скидки: иркутский автоцентр запустил беспрецедентную программу «Коллекция привилегий «Кузьмиха Бонус». Фото: архив компании

В честь своего 30-летия первая в Сибирском Федеральном округе компания - автоцентр «Кузьмиха» - делает подарок своим клиентам и запускает уникальную бонусную программу «Коллекция привилегий «Кузьмиха Бонус».

Покупка автомобиля - решение серьезное: придется подумать не только о цене машины, но и о расходах на ее содержание. Оказывается, в Иркутске есть дилерские центры, которые стремятся к долговременному, взаимовыгодному сотрудничеству с клиентом и предлагают совершить эту покупку с привилегиями.

Фото: архив компании

Все клиенты, приобретающие сейчас автомобили CHERY и EXEED в салонах автоцентра «Кузьмиха», бесплатно получают единую карту Клуба. Что она дает?

- Во-первых, бессрочную разовую скидку в 100 000 рублей на покупку следующего автомобиля CHERY или EXEED в салонах автоцентра «Кузьмиха».

- Во-вторых, возможность получать значительный кешбэк (от 5% до 10%) при покупке дополнительного оборудования, проведении любых ТО и ремонтов в СТО ДЦ Chery Кузьмиха и ДЦ EXEED Кузьмиха.

Фото: архив компании

- В-третьих, существенные бонусы и скидки при обслуживании у партнеров проекта:

Сеть АЗС БРК - генеральный партнер проекта, крупнейший официальный партнер компании «Газпромнефть» на территории Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края (более 83 АЗС) предлагает обладателям карт приветственный бонус в 250 рублей и участие в бонусной программе сети АЗС БРК;

АМК «ЭЛИС», самый известный автомоечный комплекс Иркутска, предлагает скидку 25% на услуги мойки автомобилей;

АК «Форсайт» - аварийные комиссары № 1 Иркутска дают членам Клуба скидку 15% как на услуги аварийного комиссара, так и на юридические, а еще на независимую экспертизу;

Сеть фитнес-центров World Class (World Class Солнечный, World Class Университетский, World Class Ангарск) предлагает скидку 20% на клубные карты World Class формата «Безлимит на 12 месяцев» от базовой стоимости карты;

СПАО ИНГОССТРАХ предоставляет скидку в размере 20% при первоначальном добровольном страховании имущества, принадлежащего физическим лицам (квартира, дача, загородный дом);

Служба доставки «МЭСИ СУШИ» - лидер рынка доставки японской и паназиатской кухни предлагает участникам программы постоянную скидку 10% на все заказы, а также скидку именинникам 15% (1 день до и 5 дней после дня рождения). Доставка заказа в любой район Иркутска, в пригород, СНТ, ДНТ, Хомутово, Шелехов;

ГК ВС Консалт - команда корпоративных юристов, более 10 лет защищающая интересы бизнеса в судах от Владивостока до Калининграда (налоговые и таможенные споры; строительство; защита интересов в банкротстве), предоставляет скидку 20% на профильные услуги при первом обращении;

Сеть магазинов косметики «КРЕМ» предлагает скидку 40% на парфюм, 15 на декоративную косметику, 15% на корейскую продукцию (косметика и бытовая химия) и 8% на весь остальной ассортимент.

Быть клиентом автоцентра «Кузьмиха» выгодно! Сидя за рулем новенького надежного авто CHERY или EXEED и имея целую коллекцию привилегий, понимаешь, что сделал правильный выбор.

Записаться на тест-драйв и узнать подробности о программе «Коллекция привилегий «Кузьмиха Бонус», можно в:

- CHERY Кузьмиха

ул. Старокузьмихинская, 80

тел. 8 (3952) 20-10-40

www.chery38.ru

- EXEED Кузьмиха

ул. Старо-Кузьмихинская, 81

тел. 8 (3952) 438-000

www.exeed38.ru

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