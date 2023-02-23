Землетрясение в Иркутской области 23 февраля. Фото: Сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН

Землетрясение в Иркутской области произошло 23 февраля. Со слов представителей ГУ МЧС России по Иркутской области, в эпицентре землетрясения толчки достигали 6,3 балла. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

Землетрясение в Иркутской области произошло 23 февраля

Возможно, новости о землетрясениях уже не вызывают паники у жителей Иркутской области. Все-таки в нашем регионе это совсем не редкое природное явление. В этот раз землетрясение в Иркутской области 23 февраля зафиксировали в 07.06.

-Сейсмособытие зарегистрировано в Нижнеудинском районе, в 21 километре от Алыгджера, - говорят сотрудники ГУ МЧС области.

К счастью, землетрясение в Иркутской области 23 февраля обошлось без каких-либо жертв и разрушений. Как уточнили в ведомстве, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Последний раз землетрясение в Иркутской области фиксировалось 16 февраля. Тогда на "дрожь" земли пожаловались жители Иркутска, Шелехова, Ангарска и Улан-Удэ.