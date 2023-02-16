Землетрясение произошло в Иркутской области и Бурятии 16 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение в Иркутской области и Бурятии 16 февраля зарегистрировали сейсмологи. Первые сообщение о подземных толчках начали публиковать в соцсетях в 10:36. На "дрожь" земли пожаловались жители Иркутска, Шелехова, Ангарска и Улан-Удэ.

Землетрясение в Иркутской области и Бурятии 16 февраля

- Трясет! Чувствовали?

- Монитор трясся на столе прямо передо мной, было землетрясение.

- Как страшно.

- Меня уже самого трясет.

- Сидим с коллегой в двух метрах друг от друга, она почувствовала, я нет.

- Слышала, как хрустнул стеклопакет. Такое бывает только при толчках, - делятся впечатлениями в сети сибиряки.

Тем временем ученые Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук подтвердили, что в 10:35:41 по иркутскому времени было зафиксировано землетрясение, эпицентр которого располагался в акватории Байкала, в 18 километрах от Большого Голоустного. Сила толчков в нем составила 5,9 баллов.

Эпицентр располагался в акватории Байкала.

- Интенсивность толчков в Иркутске достигла 3 баллов, - отметили специалисты. - Энергетический класс: 11.6

К счастью, землетрясение в Иркутской области и Бурятии 16 февраля прошло без серьезных последствия. Ни разрушений, ни пострадавших не зарегистрировано.

- Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме, - заключили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

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