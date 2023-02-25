«Была «холостой» ровно 1,5 часа»: сибирячка развелась и в тот же день снова вышла замуж

Екатерина познакомилась с мужчиной мечты на сайте знакомств. Фото: личный архив героев публикации

- Я сама до сих пор не могу поверить в свое счастье, - признается 36-летняя жительница Бурятии Екатерина Золхоева. Когда-то она пережила два несложившихся брака, а сегодня она любимая женщина, успешная бизнесвумен и мама двух девочек, готовящаяся к рождению долгожданного сына. Примечательно то, что замуж за мужчину своей мечты сибирячка вышла в день официального развода. Своей необычной историей Екатерина поделилась с корреспондентом «КП»-Иркутск».

Впервые стала мамой в 19 лет

- Это была первая серьезная любовь. Мы вместе учились в колледже в Улан-Удэ, - вспоминает Екатерина Золхоева. – Нам было по 19 лет, когда мы узнали, что я беременна. Естественно, парень в таком возрасте был не готов к семейной жизни.

Дочку пара назвала Сурэной. О свадьбе речи тогда не шло, так как приходилось решать дела насущные: как прокормить и воспитать малышку. К сожалению, молодой отец так и не смог справиться с внезапно свалившейся на его голову ответственностью.

- Он мог сутками пропадать, гулять с друзьями. Работать не хотел, поэтому приходилось сидеть на шее у его родителей и жить с ними. Меня это, конечно же, не устраивало. Спустя год, в один из таких «загульных» периодов, я собрала вещи и вместе с ребенком ушла.

Так, в 20 лет девушка начала жить самостоятельно. Помощи ждать было неоткуда, а работать по профессии, учителем информатики, было невозможно из-за небольшой зарплаты. А деньги одинокой мамочке были очень нужны: ребенок – огромные траты. Чего только стоят памперсы, которые нужны каждый день, питание? Даже на местном рынке продавцам китайских одежды и обуви лптили больше, чем педагогу. От безысходности Екатерина пошла на этот шаг.

- Помню, как стояла с 10 до 19:00 без выходных за прилавком, чтобы заработать 300-500 рублей в день, - продолжает рассказывать сибирячка. – Этого вполне хватало на все самое необходимое, в том числе аренду «однушки» и оплату детского сада. В выходные дочку приходилось брать с собой и укладывать на сон-час прямо в торговом павильоне. Вместо кроватки я стелила ей на полку куртки.

Так продолжалось четыре года, пока Екатерина не решилась на перемены. По совету подруги, она устроилась менеджером в строительную фирму. Несмотря на комфортную работу в офисе, доход здесь был значительно ниже, но уланудэнка верила, что это шаг вперед. Без профильного образования прекрасно справлялась с обязанностями. Впрочем, продавать крупным компаниям фанеру, вагонку и штукатурку не так уж сложно, когда уже набил руку на кофточках и туфлях. Так от новичка девушка доросла до руководителя отдела продаж, а в 27 лет начала работать на себя и открыла собственный бизнес.

«С мужем мы были, как брат и сестра»

Правда, направление деятельности Екатерина сменила: строительный бизнес – на продаже в сфере правильного питания и спорта. Екатерина пришла в сетевой маркетинг, чтобы сбросить лишние кило, затянуло! Осталась ради новой карьеры.

- Мой первый муж пришел на консультацию по похудению. Позже начались ухаживания с его стороны. К слову, за время нашего общения он скинул 17 килограммов. Так получилось, что бизнес начали развивать вместе, за несколько лет объехали множество регионов России и даже стран, где открыли клубы здорового образа жизни. На тот момент мне было 30 лет, я мечтала о свадьбе и втором ребенке, поэтому поставила ультиматум – женимся или расстаемся.

И… Пара рассталась. Обоим казалось, что окончательно, но спустя полгода мужчина приехал к Екатерине - на этот раз с предложением руки и сердца. Она хотела надеть белое платье, пригласить гостей, но жених настоял, мол, сейчас это лишнее, отпразднуем свадьбу, когда-нибудь «потом». Вместо пышного торжества пара просто и скромно расписалась в ЗАГСе. Вскоре Екатерина родила вторую дочку Эрику.

- Оглядываясь назад, я понимаю, что с мужем мы были, как брат и сестра или партнеры по бизнесу – не более, - признается собеседница «Комсомолки». – Он никогда не проявлял ко мне нежности, не пытался удивлять сюрпризами и не стремился окружить заботой.

На протяжении семи лет приходилось закрывать глаза на его пристрастие к постоянным посиделкам с друзьями, а затем и изменам с молодыми девицами. На протяжении четырех лет в браке я думала, что у него «другая» любовь, да и все вокруг мирятся с неверностью своих мужей, но в душе понимала, что просто обманываю себя.

Мужчина мечты нашелся на сайте знакомств

В один момент супруги и вовсе разъехались по разным квартирам. Общение сошло до выяснения исключительно родительских вопросов. Тогда сибирячка решила, что больше не хочет так жить. Ради эксперимента она зарегистрировалась на сайте знакомств, но за полгода, так и не осмелилась ни на одну встречу.

- Однажды на посиделках с подругами, я сказала, что, если разведусь, то мой будущий супруг будет идеальным: красивым, чутким, романтичным, заботливым, уверенным в себе и самодостаточным. И через пару дней… написал он! Сообщение пришло с сайта знакомств. Не знаю, как это работает, но это был он, мужчина мечты.

Владислав сделал предложение руки и сердца Екатерине через 4 месяца отношений. Фото: личный архив героев публикации

35-летний Владислав дал Екатерине все, о чем она мечтала. Уже через четыре месяца отношений сибиряк сделал любимой предложение руки и сердца.

- Все было, как в кино! Подруга позвала на ужин в кафе, а на улице он ждал меня в окружении фейерверков-фонтанов с шикарным букетом роз. Конечно же, я сказала «да».

Екатерина потребовала от мужа развод. Процесс этот занял несколько месяцев, а документ, необходимый для вступления в новый брак, пообещали выдать 27-го октября.

- Мы верим в астрологию, поэтому дату выбирали согласно прогнозу. Удивительно, но благополучным для празднования стало именно 28-е число. С Владом мы решили разделить роспись в ЗАГСе и банкет и провести их в разные дни. Так официально семьей мы стали в день моего развода. Получается, что холостой я была ровно 1,5 часа, - смеется Екатерина Золхоева, теперь уже Шайдурова.

Торжество пара отметила с размахом – поздравить счастливых молодоженов пришли почти 240 человек. Роскошная свадьба известного в Бурятии блогера и бизнесмена стала самым обсуждаемым событием года. Сегодня возлюбленные готовятся к рождению сына, который появится на свет через пару месяцев.

Пара готовится к рождению сына. Фото: личный архив героев публикации

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