«Я горжусь своим мужем»: 18 женщин приняли участие в фотопроекте «Жены героев» в Иркутске

Федеральный проект «Жены героев» был создан в Самаре в прошлом году. Фото: Анастасия Баублис.

- Я горжусь своим мужем и думаю, каждая женщина на студии это испытывала, - рассказывает "КП"-Иркутск участница проекта "Жены героев" Татьяна Алексеева. - Мы надели их форму, фотографировались и чувствовали, что таким поступком поддерживаем наших мужей и разделяем трудности с ними, а не просто сидим дома и ждем их. Ощущалась атмосфера единства и сплочения.

50 портретов жен военнослужащих выставили на площади в Самаре в прошлом году. Фото: Анастасия Баублис.

Федеральный проект «Жены героев» был создан в Самаре в прошлом году. Тогда 50 портретов жен военнослужащих выставили на площади. На кадрах женщины запечатлены в наброшенных на плечи кителях своих мужчин. Фотопроект стал набирать обороты: его поддержали больше 50 городов России, в том числе и Иркутск. В нашем городе организатором стала фотограф Анастасия Баублис. На ее пост в соцсетях откликнулись 20 сибирячек, и почти все пришли в студию.

За каждой фотографией - история. Так, Ульяна Лопатина ждет супруга не одна, а вместе с двумя маленькими детьми. Таисии сейчас 3,5 года, а ее младшему брату Льву всего 7 месяцев. Малыши не видели отца уже почти полгода.

На кадрах женщины запечатлены в наброшенных на плечи кителях своих мужчин. Фото: Анастасия Баублис.

- Как познакомились с будущим мужем? Его двоюродный брат, который встречался с моей лучшей подругой, показал ему мое фото, - с улыбкой рассказывает «КП»-Иркутск Ульяна. - После этого мы начали общаться. Ухаживал за мной, гулять звал по вечерам. Вместе мы уже 3,5 года. Повестка ему пришла в сентябре. Собирала сумку и провожала, его, конечно, со слезами. Он обещал вернуться.

А иркутянка Ольга Шумилова познакомилась с будущем мужем в 2017 году на сайте знакомств. Через год у них родился ребенок. Сейчас их дочке Валерии - четыре года. Конечно, очень скучает по папе. Ведь они тоже не виделись почти полгода.

Фотопроект стал набирать обороты: его поддержали больше 50 городов России, в том числе и Иркутск.Фото: Анастасия Баублис.

Боевой настрой и гордость за мужей - все это читается по лицам женщин, запечатленным в фотопроекте. Кто-то приносил трогательные письма для своих защитников. А кто-то… посмертные ордена мужества. К сожалению, среди женщин были вдовы. Одна из них - Алена Дружинина, которая потеряла супруга в свой день рождения.

За каждой фотографией - история. Фото: Анастасия Баублис.

Впереди - еще три такие встречи и фотосессии. Откликнулись еще 20 иркутянок. А после Анастасия Баублис хочет собрать все портреты и провести в городе выставку.

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