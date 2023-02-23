«Сказал, что не пустит Лешу одного». Сибиряк отправился добровольцем на СВО вслед за младшим братом и погиб

Мужчина решил добровольно пойти на СВО вслед за братом. Фото: из личного архива героини публикации

- Всего нас в семье четверо детей. Маша, я, Стас и Алексей (имя изменено – прим. Редакции), - рассказывает жительница Бурятии Екатерина. – Мы рано осиротели, поэтому опеку над младшим братом я оформила на себя. Вскоре сестра переехала в Амурскую область, Леша женился и перебрался в Северобайкальск. А мы со Стасом так и остались жить в родительском доме…

В сентябре 2022 года Алексея призвали в рамках частичной мобилизации. Станислав не мог оставаться в стороне и решил добровольно вступить в ряды вооруженных сил России вслед за братом. Опыт имелся. До этого мужчина служил на Тихоокеанском флоте, был боцманом.

- Он всегда заботился о брате, защищал его. Поэтому, когда Леше пришла повестка, он тут же пошел в военкомат, - рассказывает Екатерина. – Вообще, чтобы стать добровольцем, нужно пройти определенные процедуры. Но Стас просто упросил комиссара, мотивировав это тем, что просто не пустит Лешу туда одного.

Братья прошли военную подготовку и вместе с другими солдатами отправились в Донецк. 37-летнего сибиряка назначили гранатометчиком, а Алексея – его помощником. Службу, как и хотели, несли вместе. Но в один из дней младший брат получил травму ноги, когда неудачно спрыгнул в окоп. Отек еще не спал, поэтому в следующее наступление, 25 января, Стас отправился уже без Леши.

Службу, братья, как и хотели, несли вместе. Фото: из личного архива героини публикации

- Российским войскам нужно было занять освобожденные позиции. Стас должен был охранять территорию, - поясняет Екатерина. – До этого у нас с ним была договоренность, что по возможности он будет каждый день выходить со мной на связь, утром и вечером. Чтобы я просыпалась и засыпала с мыслью, что у него все в порядке. Еще 27 января ему удалось отправить мне короткое сообщение. А уже через несколько дней мне позвонил Леша и сказал, что Стаса больше нет…

О том, что произошло с братом, семья узнала от его сослуживцев. Станислав предложил своему боевому товарищу Юре сходить в пищеблок, чтобы принести продукты своим сослуживцам. Прибыв на место, сибиряк начал складывать в рюкзак провизию.

- Куда столько? Нести же тяжело будет, идти далеко - спрашивал сослуживец мужчину.

- Парни голодные, надо всех накормить! – коротко ответил Станислав, снимая с себя бронежилет, чтобы легче было передвигаться.

О том, что произошло с братом, семья узнала от его сослуживцев. Фото: из личного архива героини публикации

Бойцы уже собрались в обратный путь, но в этот момент российский танк пошел в наступление и их путь был прегражден. Мужчинам пришлось свернуть в другую сторону. Пробираясь через окопы, Стас и Юра неожиданно обнаружили тело погибшего солдата. Оказалось, что это старшина из соседней роты, которая была расположена неподалеку. Переглянувшись между собой, бойцы приняли решение вытащить тело из траншеи и передать его сослуживцам. Однако это оказалось не так просто. Ноги мужчины были сильно прижаты к земле. Тогда они отправились за помощью в сторону соседней роты.

- Все это время обстрелы не умолкали ни на секунду. Противникам удалось подорвать российский танк, а на башне находился снайпер. В общем, обстановка была крайне опасная, - рассказывает Екатерина. – Юра предложил Стасу вернуться обратно в деревню. Но он отказался. Брат хотел доставить продукты …

До этого мужчина служил на Тихоокеанском флоте, был боцманом. Фото: из личного архива героини публикации

Военнослужащие разошлись по сторонам. Сослуживец Стаса пошел в сторону пищеблока, где они были раньше, а сибиряк направился в свою роту. Мужчина успешно миновал опасную дорогу, доставил провиант для бойцов, а после сразу же заступил в наряд.

- Пулеметчик попросил Стаса подать ему рожок. Он отошел за ним и пропал. Боец посмотрел в сторону, куда он направился, и увидел, что наш брат лежит на земле, - рассказывает Екатерина. - Оказалось, что неподалеку прогремел танк и осколок снаряда прилетел ему в голову…

О том, что ее брата больше нет, Екатерина узнала в день рождения, 3 февраля. В тот день у женщины был юбилей, ей исполнилось 40 лет. Скорбную новость по телефону ей сообщил Леша.

Станиславу посмертно присвоили Орден Мужества. Фото: из личного архива героини публикации

- Конечно, когда я узнала об этом, у меня просто случилась истерика. Он для меня самый близкий человек. Всю жизнь мы провели вместе, - рассказывает Екатерина. – Стас всегда был добрым и заботливым. И свои лучшие качества у него еще ярче проявились на поле боя.

Станиславу посмертно присвоили Орден Мужества. В последний путь сибиряка проводили на его родине, 20 февраля.

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