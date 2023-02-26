«Подобрал щенка и назвал его Дочей». Собаку погибшего бойца СВО из Бурятии привезли к его семье

Собака Доча - последняя ниточка, связывающая Екатерину с ее родным братом. Фото: из личного архива героев публикации

Ранним утром, 25 февраля, жительнице Улан-Удэ Екатерине не спалось. Женщина торопилась на железнодорожный вокзал. С минуты на минуту на станции должен был появится поезд из Москвы. Екатерина ждала его прибытие несколько томительных дней. Дело в том, что в одном из этих вагонов находилась маленькая собачка по кличке Доча. Она – последняя ниточка, связывающая Екатерину с ее родным братом, который больше никогда не вернется домой. Мужчина погиб несколько недель назад в ходе спецоперации на Украине...

Поехал на спецоперацию вслед за братом

Историю о трагической гибели сибиряка «КП» - Иркутск рассказывала ранее. 37-летний Андрей (имена изменены в целях безопасности бойцов – прим. Редакции) в сентябре прошлого года отправился добровольцем на спецоперацию вслед за своим мобилизованным младшим братом.

Сибиряк отправился добровольцем на спецоперацию вслед за своим мобилизованным младшим братом. Фото: из личного архива героев публикации

- Андрей всегда заботился о Леше, переживал за него, защищал, - рассказывает Екатерина. – И когда Леше пришла повестка, Андрей тут же сам направился в военкомат. До этого он служил боцманом на Тихоокеанском флоте. Опыт имелся. Поэтому Андрей просто уговорил комиссара отправить его с братом.

Службу братья, как и хотели, несли бок о бок. Фото: из личного архива героев публикации

Мужчины прошли военную подготовку и вместе с другими солдатами отправились в Донецк. Сибиряка назначили гранатометчиком, а Алексея – его помощником. Службу братья, как и хотели, несли бок о бок.

Нашел нового друга

Однажды в одной из разрушенных деревень, Андрей обнаружил щенка. Это оказалась девочка и ей было примерно около месяца. Малышка находилась на улице совершенно одна. Сердце бойца дрогнуло, и он решил забрать ее с собой.

Однажды в одной из разрушенных деревень, Андрей обнаружил щенка. Фото: из личного архива героев публикации

- Андрей назвал ее Доча, - рассказывает Екатерина. – Кличку выбрал не просто так. К сожалению, у него не получилось обзавестись собственной семьей. Но он мечтал иметь детей, хотел заботиться о ком-то.

Как рассказывает Екатерина, Доча жила вместе с Андреем прямо в окопах. Мужчина оборудовал для нее спальное место в ногах. Боец несколько месяцев делился с малышкой едой, а она в ответ дарила ему свое тепло и любовь, радовала своего спасителя в конце тяжелого дня.

Боец несколько месяцев делился с малышкой едой, а она в ответ дарила ему свое тепло и любовь. Фото: из личного архива героев публикации

- У нас была возможность передать парням посылку. Так вот Андрей настоятельно просил включить в нее витамины для Дочи, два ошейника, один из которых на вырост, миски, коврик. Он очень сильно успел ее полюбить, - рассказывает Екатерина. – В марте брат надеялся пойти в отпуск и планировал, что перевезет Дочу домой. Возил ее в ветеринарную клинику, чтобы поставить прививки, которые необходимы животному для переезда…

Но к сожалению, планам бойца не суждено было сбыться. В начале февраля Андрей погиб в ходе боевых действий. Его ранил осколок танкового снаряда. Екатерина узнала о смерти брата в свой день рождения. Скорбную новость по телефону ей сообщил Алексей.

Волонтеры со всей России помогли Доче добраться до дома

- Конечно, когда я узнала об этом, у меня просто случилась истерика. Он для меня самый близкий человек. Всю жизнь мы провели вместе, - едва сдерживая слезы признается Екатерина.

Несколько недель женщина занималась подготовкой к церемонии прощания. Но мысль о том, что где-то там, в Донецке, осталась любимая собака брата, его Доча, не давала ей покоя. В память о воине Екатерина решила забрать собаку к себе. Но как это сделать? Изначально животное хотел доставить сам Алексей – мужчина как раз собирался ехать на похороны брата. Но у Дочи на момент отправления бойца домой еще не был готов ветеринарный паспорт. Поэтому сибирячка обратилась за помощью к своей давней подруге – Алене Прислегиной. Женщина – волонтер организации помощи бездомным животным Улан-Удэ. Она тут же откликнулась на просьбу. С этого и началась история перевозки собаки в родной дом ее хозяина.

С деревни Дочу сначала отправили в Волноваху. Оттуда ее забрала группа волонтеров, которая занимается спасением брошенных животных на Донбассе. Они доставили собачку до Донецка, а потом до Ростова-на-Дону. Затем Доча оказалась в руках других зоозащитников, которые перевезли ее в Москву, а после отправили поездом до Улан-Удэ. Вот так, шаг за шагом, благодаря цепочке из добрых и неравнодушных людей, Доче удалось проехать несколько городов, чтобы воссоединиться со своей семьей. Сейчас она уже находится дома и вовсю обустраивается на новом месте. Особенно сильно малышке приглянулся диван.

Сейчас Доча уже находится дома и вовсю обустраивается на новом месте. Фото: из личного архива героев публикации

- Собачка очень умная, воспитанная. Видимо, Андрей все-таки обучил ее необходимым условиям поведения в доме, - делится своими эмоциями от встречи с Дочей Екатерина. – Хотя как у него это получилось в условиях окопов? Я не знаю. Доча не ходит по нужде дома. Либо терпит, либо просится на улицу. Вот что значит «военная закалка!».

Семья Екатерины выражает огромную благодарность людям, которые помогли Доче. Сибирячка уверена, что без их помощи у них ничего бы не получилось.

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