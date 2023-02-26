Женщина в белом и мужчина в цилиндре: уфологи рассказали, в каких домах Иркутска обитают привидения

Иркутянин Никита Томин встречается со сверхъестественным каждый день. Фото: "Иркутск-Космопоиск"

Духи, привидения, полтергейст… Иркутянин Никита Томин встречается со сверхъестественным каждый день. И это не фигура речи. Он - руководитель группы «Иркутск-Космопоиск». Этот клуб изучает проявления паранормальных явлений и доказывает существование потустороннего. Серьезно! В Иркутске, например, есть несколько старинных усадеб и домов, при виде которых мороз по коже пробегает не просто так… Городские легенды «КП» - Иркутск» рассказал Никита Томин.

В Иркутске, например, есть несколько старинных усадеб и домов, при виде которых мороз по коже пробегает не просто так. Фото: "Иркутск-Космопоиск"

1. Дом литераторов на улице Степана Разина, 40

Двухэтажный особняк, который прозвали «Дом со львами», построил купец Владимир Бревнов в начале XX века. Он жил в Томске, а потом вместе с братом переехал в Иркутск. Торговал алмазами, стальными рельсами, сталью, чугуном, гвоздями, иглами, дробью, весами, верёвками, верблюжьей ватой, войлоком, канатами, бумагой всех сортов, разными кожевенными товарами, обувью и другими вещами. Прожил в нем всего около 10 лет, а потом к власти пришли большевики. Бревнов, как уже понятно, лишился имущества и покинул город. А в его особняке сначала расположилось автомобильное управление, потом гостиница, а затем общежитие. В 1972 году здание передали иркутскому отделению Союза писателей России или Дому литераторов, как его чаще называют.

- По рассказам, видеть призраков в Доме литераторов начали примерно в начале 2000 годов, - рассказывает Никита Томин. – А еще слушали голоса, крики, шум… Духов всегда было двое - дама в белом платье и мужчина в сюртуке. Мы с командой «Космопоиск» решили исследовать этот особняк. И только переступили порог, везде резко погас свет. Это был знак! Провели мы в доме около шести ночей. С помощью измерителя магнитного поля, датчика температур, фото-видеокамер и генератора случайных чисел мы попытались обнаружить сущности. Удалось! Мы зафиксировали передвижение предметов, а камера наблюдения, которая была установлена в одной из комнат, несколько раз приближала и отдаляла изображение. Паранормальные явления зафиксировали. Но что их вызывает? Вопрос без ответа.

Двухэтажный особняк, который прозвали «Дом со львами», построил купец Владимир Бревнов в начале XX века.Фото: "Иркутск-Космопоиск"

2. Дом Файнберга на улице Халтурина, 1

Исай Файнберг - купец первой гильдии. Построил свой двухэтажный особняк в Иркутске в начале XX века. Изначально планировал использовать здание как торговые павильоны, но передумал и сделал из дома гостиницу. В годы Первой мировой войны Файенберг сдавал свой дом штабу Иркутского военного округа, а после революции здесь стали работать литография, картинная галерея, краеведческий музей и вычислительный центр. В 1984 году его передали библиотеке им. Молчанова-Сибирского, которая в 2012 году переехала в новое здание, а в Доме Файнберга теперь располагается областной художественный колледж им. Копылова.

Никита Томин - руководитель группы «Иркутск-Космопоиск». Фото: "Иркутск-Космопоиск"

- Первые «жалобы» на призраков появились в 2005 году, - говорит Никита Томин. –Чаще видели женщину в кремовом платье и мужчину в смокинге и цилиндре. Сотрудники библиотеки рассказывали, что рассматривали фантомов довольно длительное время, до 1-2 минут. Призраков описывали очень детально. Как-то уборщица увидела даму лет 55-60 в платье до пола. У нее были распущенные кудрявые волосы и достаточно добродушное лицо. Другие сталкивались с девушкой в длинном платье и красивой прической, мужчиной в цилиндре. Кроме сущностей, говорили о летающих книгах. К сожалению, нас не пустили в дом ночью, чтобы провести там обследование, поэтому зафиксировать эти объекты не удалось.

3. Призраки Входо-Иерусалимского храма

Строительство храма началось в 1793 году, завершилось в 1795-м. Изначально это была небольшая каменная церковь, названная во Имя Входа в Иерусалим Иисуса Христа. Освящена была в 1835-м. Несколько раз ее реконструировали, пристраивали приделы. В 1931-м была закрыта, там разместили училище культуры. В 2000-м здание передали в ведение Иркутской епархии. 28 апреля 2013 после восстановления храм снова был освящен.

- Местные жители рассказывали легенды, якобы слышали какие-то голоса, видели призраков, - говорит Никита Томин. – Дело в том, что церковь находится рядом с кладбищем. Оно называлось Иерусалимским. Храм появился за его оградой, там отпевали усопших. Но мы проводили исследования на протяжении нескольких лет и никаких доказательств этому так и не нашли.

4. Дача Лунного Короля в Пивоварихе

В XIX веке в доме жил политический ссыльный, почти слепой деятель польского освободительного движения Иосафат (Юзефат) Огрызко. Он был отправлен в Верхнеленск и Иркутск в 1874 году, где пытался добывать золото, а также занимался адвокатурой среди золотопромышленников. У мужчины было редкое заболевание, из-за которого он не выносил дневного света, поэтому прогуливался ночью при луне. За что и получил прозвище «Лунный король».

- Многие местные жители якобы наблюдали в тех местах, где жил «Лунный король», призраков, в виде «темных сущностей» или «темных фигур», в том числе и в образе человека, - говорит Никита Томин. - Были даже сообщения, что в этих местах в лесу встречали группу духов неизвестных солдат в старинной форме. Мы два разы проводили там исследования. Первый раз неудачно. А вот второй раз прошел плодотворно. Наша камера смогла зафиксировать произвольное движение штатива, которое невозможно объяснить.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Вадим ШАХЕРОВ, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России ИГУ

- В некоторых летописях Иркутска описываются необычные факты. Взять в пример хотя бы «Житие святителя Иннокентия Иркутского». Там часто упоминается о его действиях, которые нельзя научно обосновать. Однажды в засушливый год он вызвал дождь с помощью шествия вокруг церкви. Также он мог исцелять людей. На самом деле он был очень образованным человеком. Элементарно у него мог быть барометр, с помощью которого можно предсказать осадки. Все эти истории занимательные, но не доказаны наукой.

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