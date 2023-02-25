Хотела в одиночку пройти 40 км по льду Байкала. Спасатели МЧС эвакуировали с маршрута заблудившуюся туристку

Женщина в одиночку хотела преодолеть 40 км по льду Байкала, но не рассчитала силы Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Эвакуировали со льда Байкала. Туристка, решившая в одиночку пройти маршрут по замерзшему озеру длиной в 40 километров, не рассчитала силы. Она вышла в два часа ночи со станции Танхой в Бурятии. Пунктом ее назначения был поселок Листвянка.

Женщина специально решила путешествовать в темное время суток, чтобы ориентироваться по электрическим огням поселка. Однако, план этот оказался небезупречен: быстро наступил рассвет и огни домов, которые служили сибирячке «маяком» перестали быть видны.

Так путешественница сбилась с маршрута. Сколько времени она шла по льду, пока решилась просить о помощи спасателей, неизвестно. Ясно только, что даже после того, как она позвонила спасателям, искать ее пришлось еще два часа. Все это время женщина оставалась на льду.

- Спасатели на «Трэколе» в течение двух часов обследовали местность, - говорят спасатели. – Столько времени ушло потому, что женщина не могла сориентировать спасателей по месту нахождения, а интернет отсутствовал.

С туристкой поддерживали связь по сотовому телефону. В какой-то момент появилась Сеть и заблудившейся удалось загрузить на телефон карту и прислать свои координаты. Без этого спасение могло затянуться, страшно представить, на какой срок, ведь акватория озера большая.

- У меня ноги не сгибаются, - это было первое, что сказала найденная спасателями туристка.

С трудом женщина забралась в автомобиль спасателей и разместилась на заднем сидении.

- Вот чай, чтоб согреться, - скомандовали спасатели БПСО.

Они доставили женщину туда, куда она как раз и хотела добраться – в поселок Листвянка. От помощи медиков она отказалась. Стоит отметить, что спасенная прежде, чем выйти на маршрут зарегистрировала его на сайте МЧС России.

Кстати, искать заблудившихся спасателям приходится регулярно. Даже зимой. Так, в Иркутском районе в тридцатиградусный январский мороз заблудился лыжник. Он не взял с собой на прогулку даже спички. Поиски длились шесть часов. Мужчину передали медикам с признаками переохлаждения.

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