Массовое ДТП с автобусом №80 произошло на улице Ленина в Иркутске 27 февраля

Утро понедельника в центре Иркутска началось с массового ДТП. По предварительной информации, утром 27 февраля автобус, выполнявший маршрут №80, столкнулся сразу несколькими автомобилями на улице Ленина. Это произошло на пересечении с улицей Карла Маркса. В момент ДТП иномарки остановились на запрещающий сигнал светофора. Подробности и причины случившегося выясняют госавтоинспекторы.

Судя по кадрам, опубликованным очевидцами в соцсетях, пострадали минимум три авто. В салоне автобуса также находились пассажиры. Все они вскоре покинули место аварии. Понадобилась ли кому-то помощь медиков - пока неизвестно.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение по улице Ленина все еще затруднено в обе стороны. Также красным цветом на карте отмечена часть улицы Карла Маркса и ее пересечения с Киевской и Грязнова.

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