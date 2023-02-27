Стали известны подробности массового ДТП с автобусом №80 в центре Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В полиции прокомментировали массовое ДТП с автобусом №80, которое произошло около 8:30 27 февраля в центре Иркутска. Из-за аварии пробки сковали сразу несколько улиц: Ленина, Карла Маркса, Киевскую, Грязнова и Седова. Однако, по данным на 11:00, заторов на этих участках больше нет.

- По предварительной информации, на улице Ленина водитель автобуса не выбрал безопасную скорость, в условиях выпавших осадков, и допустил столкновение с двигавшимися в попутном направлении автомашинами - всего повреждено 5 автомобилей, - рассказали о подробностях случившегося в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В момент столкновения в салоне автобуса находились пассажиры, к счастью, никто не пострадал. Помощь медиков не понадобилась и водителям. ДТП оформили с помощью аварийных комиссаров.

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