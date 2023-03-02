Спит на диване хозяина и узнает его на портрете. Как обживается собака Доча, которую забрала семья погибшего бойца из Бурятии

Волонтеры помогли семье погибшего бойца доставить Дочу домой. Фото: из личного архива героини публикации

История собаки Дочи и ее погибшего на СВО хозяина из Бурятии, кажется, не оставила никого равнодушными. Напомним, 37-летний Андрей (имена героев изменены в целях безопасности бойцов – прим. Редакции) родился и жил в Улан-Удэ. Вместе с ним в семье воспитывались еще трое детей – старшие сестры Мария и Екатерина и младший брат Алексей. Их родители рано умерли, поэтому братья и сестры с юных лет заботились друг о друге. Вот и когда 33-летний Алексей получил повестку в рамках частичной мобилизации, старший брат решил, что тоже пойдет вслед за ним добровольцем. Мужчины отправились вместе служить под Донецк, были гранатометчиками.

Когда младший брат Андрея получил повестку, мужчина отправился добровольцем вслед за ним. Фото: из личного архива героев публикации

- Однажды в разрушенной деревне Андрей обнаружил месячного щенка. Он был там совсем один, - рассказывала корреспонденту "КП-Иркутск" сестра братьев Екатерина. – Ему стало жалко малыша, и он забрал его с собой. Оказалось, что это девочка. Он назвал ее Доча…

Несколько месяцев малышка жила с бойцом прямо в окопах. Мужчина заботился о любимице, организовал для нее спальное место, делился обедом, обучал первым правилам воспитания, а также просил родных прислать ему посылку – витамины и ошейник для Дочи.

Несколько месяцев малышка жила с бойцом прямо в окопах. Фото: из личного архива героев публикации

- Он очень ее любил, - поделилась Екатерина. – Постоянно присылал фотографии, видео с ней. Я думаю, что и кличку он ей такую выбрал неспроста. У него не было собственной семьи, но он очень хотел иметь детей.

Сибиряк планировал, что в марте ему удастся отправиться в отпуск, и хотел увезти Дочу в свой родной город. Мужчина озаботился тем, что щенку необходимо поставить прививки, чтобы их беспрепятственно пустили в поезд, и несколько раз возил питомца к ветеринару на прививки. Но, к сожалению, судьба распорядилась по-другому и планы бойца не сбылись…

- В начале февраля, в мой день рождения, мне позвонил Леша и сказал, что Андрей погиб. Его ранил осколок танкового снаряда, - рассказывает Екатерина. – Это огромная утрата для нашей семьи…

Однажды в разрушенной деревне боец обнаружил месячного щенка. Фото: из личного архива героев публикации

Екатерина несколько недель готовилась к церемонии прощания с военнослужащим. А вместе с этим думала и о Доче. Ведь она – последняя ниточка, которая связывала ее с братом. Женщина не могла оставить ее там. Изначально планировалось, что собачку заберет Алексей, когда отправится домой, на похороны брата. Но на тот момент, когда мужчина готовился выезжать из Донецка, у Дочи еще не был готов ветеринарный паспорт.

- И тогда я обратилась к своей подруге Алене. Она волонтер в организации, которая помогает животным, - пояснила Екатерина. – Алена смогла выстроить целую цепочку из неравнодушных людей, которые передавали Дочу друг другу.

Изначально Дочу перевезли из деревни в Волноваху, затем до Донецка, далее собачку доставили в Ростов-на-Дону, в Москву и уже оттуда другие зоозащитники передали малышку проводникам поезда, который отправлялся в Улан-Удэ.

- Хоть я и видела ее только по фото и видео, но уже люблю, - признавалась Екатерина. – Говорят, что она умненькая и очень ласковая. Все волонтеры и сам Андрей были от нее в восторге.

Долгожданная встречи Дочи и ее новой хозяйки состоялась на перроне железнодорожного вокзала. Екатерина крепко прижимала к себе любимицу брата, а она в ответ виляла хвостиком и облизывала сибирячку. Вот уже несколько дней собачка живет в доме. Особенно Доче нравится лежать у печки и на диване, где когда-то спал ее хозяин.

Вот уже несколько дней собачка живет в доме cвоего спасителя. Фото: из личного архива героини публикации

- Мы показали ей большой портрет Андрея, и она узнала его! Пыталась лизнуть, - рассказывает Екатерина. - Доча любит гулять на улице. Игривая девочка. И очень умненькая. Я ни на секунду не пожалела, что мы забрали ее!

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