«Доча теперь дома»: Трогательное видео, как семья погибшего в СВО бойца встретила в Бурятии спасенную им собаку

Эта малышка проделала большой путь, прежде чем оказаться в Бурятии. Фото: из личного архива героев публикации

- Доча! Доча! Привет, моя!

Женщина крепко прижимает к себе собачку, а та в ответ облизывает свою новую хозяйку и радостно виляет хвостиком. Эта малышка проделала большой путь, прежде чем оказаться в Бурятии. Екатерина очень ждала ее приезда. Ведь для нее Доча – это не просто собака. Это память о родном брате, которого она больше никогда не увидит. Мужчина погиб в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Отправился на СВО вслед за мобилизованным братом

Напомним, 37-летний Андрей (имена бойцов изменены в целях их безопасности – прим. Редакции) был родом из Улан-Удэ. Вместе с ним в семье воспитывались две старшие сестры Мария и Екатерина, а также младший брат Алексей. Дети рано остались без родителей, поэтому всю жизнь заботились друг от друге. В сентябре прошлого года Алексею пришла повестка по мобилизации. Сибиряк не хотел отпускать брата одного, поэтому записался в ряды добровольцев. Мужчины служили вместе, были гранатометчиками.

Андрей не хотел отпускать брата одного, поэтому записался в ряды добровольцев. Фото: из личного архива героев публикации

- Однажды они проезжали мимо одной разрушенной деревни, и Андрей увидел на дороге маленького щенка. Он был совсем один. Брат сжалился над животным и забрал его с собой. Это оказалась девочка. Он дал ей кличку Доча. Часто звонил и рассказывал о ней, присылал фотографии и видео, - рассказывала корреспонденту «КП» - Иркутск Екатерина.

Щенок поселился с бойцом прямо в окопах. Сибиряк сделал для Дочи спальное место у себя в ногах, делился с ней обедом, занимался воспитанием. Андрей надеялся, что в марте он отправится в отпуск и перевезет своего питомца в родной город. Для этого мужчина даже возил Дочу к ветеринару, чтобы поставить ей все прививки, которые необходимы для переезда. Но не успел…

Сибиряк сжалился над одиноким щенком и забрал его с собой. Фото: из личного архива героев публикации

- В начале февраля мне позвонил Леша и сказал, что Андрея больше нет. Он погиб от ранения осколком танкового снаряда. Я узнала о смерти брата в собственный день рождения, - рассказывает Екатерина. – Конечно, для нас это стало большой потерей. Мы были очень близки…

Волонтеры доставили Дочу домой

Семья военного начала готовиться к похоронам. Параллельно с этим Екатерина начала думать о том, как перевезти в Улан-Удэ и Дочу. Поступить по-другому женщина просто не могла. Уж слишком любил Андрей эту малышку.

Щенок поселился с бойцом прямо в окопах. Фото: из личного архива героев публикации

Изначально забрать Дочу с собой хотел сам Алексей. Мужчина готовился возвращаться домой, на похороны брата. Но на тот момент, когда он отправлялся из Донецка, у собачки еще не был готов ветеринарный паспорт. И тогда Екатерина обратилась к волонтерам.

Сначала Дочу отправили из деревни в Волноваху. Затем собачку забрали зоозащитники, которые спасают брошенных животных на Донбассе. Они довезли животное до Донецка. Оттуда Доча поехала в Ростов-на-Дону. А уже оттуда ее забрали другие волонтеры, которые перевезли ее в Москву, а затем договорились с проводниками поезда доставить собачку до Улан-Удэ.

Волонтеры везли Дочу практически через всю страну. Фото: из личного архива героев публикации

- Хоть я ее видела только по фото и видео, но я уже ее люблю, - признавалась корреспонденту «КП» - Иркутск Екатерина. – Когда Андрей был жив, мы очень переживали и хотели, чтобы он ее привез домой. Жалко было, что собачка живет в таких условиях. Все волонтеры, которые принимали участие в переезде Дочи отзывались о ней хорошо. Говорят, что она очень умная и ласковая!

Через несколько дней Доча была уже на руках своей хозяйки. Как рассказывает Екатерина, отзывы, которые она слышала о собачке оказались правдивыми. Женщина поражена тем, как ее брату удалось в условиях окопов обучить свою любимицу необходимым правилам поведения в доме. Сейчас Доча уже во всю обживается на новом месте. Особенно ей нравится спать возле печки или на диване.

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