Родная семья отказалась, а приемная забывала покормить: женщина с тяжелой судьбой 11 лет ищет биологическую мать

О своей настоящей семье Анастасия узнала, когда ей было 7 лет. Фото: скриншот телепередачи "ДНК"

История в эфире программы «ДНК» на телеканале НТВ уже несколько дней обсуждается в интернете. 26-летняя жительница Читы Анастасия Колесникова обратилась на телевидение, чтобы найти свою биологическую мать, которая отказалась от нее в роддоме. О своей настоящей семье она узнала, когда ей было 7 лет.

- Я возвращалась из школы и знакомая женщина сказала, что я приемная. Просто шли и разговаривали, - начала свою историю в эфире телепередачи Анастасия. – Конечно, я была в шоке. В тот момент я жила у бабушки и решила спросить у нее действительно ли это так. И она подтвердила.

Читинка рассказала, что ее детство было довольно тяжелым. Девочке пришлось жить на два дома, так как ее родители часто любили выпить. Между ними возникали ссоры и драки. Бывало, что маленькая Настя оставалась голодной, но не из-за того, что в семье не было денег, а потому что ее часто просто забывали покормить. Анастасия – не единственный ребенок в семье. Вместе с ней воспитывался ее старший брат Алексей. И он тоже из детского дома.

Приемные родители забрали Настю из дома малютки Читы, когда ей чуть больше месяца. Фото: скриншот телепередачи "ДНК"

- Когда мне было 15 лет, я спросила у своей приемной мамы про биологическую мать. Она рассказала, что ее звали Любовь Воронецкая, и она отказалась от меня в роддоме. При рождении у меня назвали Екатерина. Но мне поменяли имя и дату рождения. Приемные родители забрали меня из дома малютки Читы, когда мне был один месяц и две недели.

Также читинка рассказала, что ей известно, что родная мать, будучи беременной, пыталась от нее избавиться. А когда она появилась на свет, врачи поставили диагноз – паралич центральной нервной системы. Мать якобы предупредили о том, что дочка никогда не сможет ходить. Анастасия считает, что именно это могло стать причиной отказа от нее.

- По словам приемной матери, я была четвертым или пятым ребенком у этой женщины. И я хочу знать, почему она отказалась от меня, - добавила Анастасия. – Я сама мама четырех детей. И мой третий ребенок – инвалид. Врачи в больнице предлагали отказаться от него. Но я этого не сделала. И мне интересно, почему все-таки моя семья отказалась от меня.

Поиски собственными силами не привели читинку к успеху и она обратилась в редакцию программы «ДНК». Неожиданно в студии эфира появилась другая женщина - Полина Пыжикова. Она землячка Анастасии и ищет свою сестру Катю, которую никогда не видела, потому что мать оставила ее в роддоме…

Землячка Анастасии Полина тоже ищет свою сестру, которую ее мать оставила ее в роддоме. Фото: скриншот телепередачи "ДНК"

- О том, что у меня есть сестра, мне рассказала мамина знакомая. Они давно работали вместе. Мне было тогда 15-16 лет, - рассказала Полина. – Я не стала спрашивать об этом свою мать, потому что у нас с ней довольно тяжелые отношения. Но я обратилась к своей бабушке и она рассказала, что этот случай действительно был в нашей семье…

Женщина рассказала, что у нее есть два брата и младшая сестра. Та самая Катя, от которой отказались в роддоме, должна была стать четвертым ребенком. Всех детей воспитывали бабушка и дедушка, пока мать детей пыталась устроить свою личную жизнь.

- Бабушка испугалась, что еще один ребенок ляжет на их плечи, поэтому она уговорила дочь оставить ребенка в роддоме, - рассказала Полина. – Я пыталась найти свою сестру. Отучившись в медколледже, я пошла работать в роддом и пробовала выяснить у работников информацию о Кате. Но я не знала фамилию, только год рождения. Это было безрезультатно…

Полина призналась, что очень хочет узнать, как сложилась жизнь ее сестры и помочь, если ей это необходимо. Увидев друга друга в студии передачи, женщины заметили, что внешне похожи. Однако, когда ведущая программы начала более подробно расспрашивать у Полины о ее матери, выяснилось, что истории героинь немного отличаются друг от друга. Сходилась только фамилия женщины. А имя, год рождения и профессия – нет. Гости студии предположили, что данные в документах могли поменять специально, чтобы дети не искали своих биологических родителей.

Позже в студии оказался брат Полины – Александр и их бабушка. Предполагаемые родственники Анастасии признались, что были бы рады, если бы она действительно оказалась той отказной девочкой и выразили желание восстановить семейные узы. Но если выяснится, что читинка не их родная сестра и внучка, они будут рады общаться просто так. А Анастасия уверила, что продолжит искать свою биологическую маму.

Семья воссоединилась в студии программы. Фото: скриншот телепередачи "ДНК"

Наконец специалист по ДНК принесла в студию долгожданный конверт с результатами анализа.

- Вероятность того, что вы все дети одной матери составляет… 99,9 процентов, - раздался вердикт.

Гости студии разразились аплодисментами, а сами герои телепередачи не смогли сдержать слез.

- Мы будем знакомиться, общаться, - плача произнесла Анастасия. – Но я все еще мечтаю о том, чтобы посмотреть в глаза своей матери. Спасибо, что нашли и помогли!

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