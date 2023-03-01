Чем закончилась история из Бурятии, где банк требовал долг умерших родителей с их маленьких сыновей

Банк потребовал с детей-сирот выплатить долги умерших родителей в Бурятии Фото: Федор СКВОРЦОВ

О громкой истории, которая произошла в Бурятии, «КП» - Иркутск рассказывала ранее. Напомним, двое родных братьев из Улан-Удэ остались круглыми сиротами. Летом 2021 года от серьезного диагноза умер их отец. А через полтора года не стало и матери. Заботу и воспитание мальчиков на себя взяла их тетя.

Через время женщина обнаружила, что с ее счетов начали пропадать деньги. Причем и детские пособия. Оказалось, что долги умерших родителей перешли на их детей. При жизни отец мальчиков оформил в банке кредит и исправно его оплачивал. Когда мужчина скончался, в финансовой организации решили, что причина смерти сибиряка не является страховым случаем, поэтому кредитное бремя перешло его супруге. Но женщина также страдала от проблем со здоровьем и из-за заболевания не могла решить этот вопрос.

Возможности выплачивать долги у тети мальчиков не было. Помимо племянников, она растит 7-месячного ребенка. Женщина обратилась за помощью к детскому омбудсмену.

- Мы установили, что после смерти родителей, банк обратился в Тункинский районный суд с иском к детям о погашении кредита и потребовал взыскания с сирот в пределах их наследства порядка 90 тысяч рублей, - рассказывала Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина. - С вынесенным решением опекун не согласна, так как дети не вступили в наследство отца, в ее адрес не поступали извещения о судебных заседаниях.

Юристы помогли тете мальчиков составить заявление об отмене заочного решения суда. После этого было возобновлено производство по делу. Вместе с этим правозащитники обратились к судебным приставам, чтобы отозвать исполнительный лист. Взыскание денег со счетов опекуна было прекращено.

И вот еще одна радостная новость – банк пошел навстречу сиротам!

- Представители банка на процессе заявили об отказе от требований о взыскании с детей задолженности по кредитному договору. Судом вынесено определение о прекращении производства по делу, - рассказала детский омбудсмен. - Повторно банк не сможет обратиться в суд с аналогичным заявлением. Мы рады, что удалось помочь в, казалось бы, безвыходной ситуации!

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