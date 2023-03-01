Обменять офисную скрепку на иномарку? Легко. Рассказываем реальную историю бывшего работника завода из Иркутска

Мечта сибиряка - обменять скрепку на дом для его семьи. Фото: Виктор Овчинников

Несколько лет назад простому слесарю из Иркутской области Руслану Чистякову семь раз отказали в ипотеке. У мужчины супруга и двое маленьких детей. Как тут обойтись без собственных квадратных метров? Но упертый сибиряк не отчаялся и нашел на просторах Сети более увлекательный способ обзавестись жильем. В 2005 году канадский блогер Кайл Макдональд 14 раз обменял простую канцелярскую скрепку на что-то более стоящее, пока не стал обладателем… двухэтажного дома. Его путем и решил последовать работяга из Ангарска. Вместе с товарищем Виктором Овчинниковым Руслан создал блог, обзавелся красной офисной скрепкой и предложил всем пользователям соцсетей: «Махнемся?».

Карандаши, зарядка, микрофоны…

Главное правило эдакого челленджа – предлагать исключительно обмен. Первым друга поддержали коллеги с завода, где тот работал. Ради хохмы один из приятелей забрал себе «историческую» вещицу и отдал за нее коробку карандашей. Вскоре ими пожертвовали ради «добычи» покрупнее - аккумулятора для портативной зарядки, а тот превратился в профессиональные радиомикрофоны. На этом череда презентов остановилась. Все?!

Первый обмен на карандаши. Фото: Виктор Овчинников

- Чего мне только не предлагали! - рассказывал тогда Руслан Чистяков. – Лишнюю дверь, а кто-то даже просил забрать его тещу. Словом, народ отрывался по полной. Но самое оригинальное - мастер-класс в Петербурге по жонглированию булыжниками. Вместо всего этого я выбрал предложение Дмитрия Майданюка, хоккеиста местного клуба «Ермак». Он передал игровую приставку PlayStation и свою майку с автографом.

От копеечной скрепки до… 500 000 рублей

А следом попался и крупный куш. Пятый обмен организовали риелторы. Им достались презенты от спортсмена, Дмитрия Майданюка, а сибиряку… документы на участок в девять соток под Иркутском стоимостью в 150 тысяч рублей. Далее ангарчанин «махнул» заброшенный клочок земли на подобный, но побольше, в 10 соток и ценой 200 тысяч рублей, уже в районе родного городка.

А дальше что? Все предложения срывались одно за другим. Предлагали только равноценное. Проект забуксовал.

- И мы решили отступиться от сделок с землей, по крайне мере, пока, - делился в своем блоге Руслан. - И тут подвернулся сертификат в магазин мебели на 200 тысяч. Игра стоила свеч! Следующим вариантом стал металлопрокат, уже на 350 тысяч. Его забрала строительная компания, взамен снабдив сертификатом на строительство дома на 500 тысяч рублей.

Вот так, за девять шагов, скрепка обернулась состоянием в полмиллиона. Звучит, конечно, внушительно, однако на создание семейного гнездышка вряд ли хватит - максимум на сруб или летнюю кухню.

А что дальше?

И вот спустя 1,5 года энтузиаст снова в эфире! В феврале российский Кайл Макдональд презентовал премьеру восьмого выпуска авторского «реалити» об обмене скрепки на дом. Мужчина поделился, что за это время в его жизни многое изменилось. Он давно бросил будни на заводе, увлекся созданием креативной рекламы и переехал с семьей в столицу региона, Иркутск. Все это время товарищи пытались провести очередную выгодную сделку.

- Что мне предлагали на обмен? Две старые «Волги», земельный участок, где-то очень далеко. Затем еще четыре участка, которые находятся еще дальше, чем далеко. Какая-то женщина сгоряча предложила на обмен дом, но потом сказала, что ее дочь против, так как это дом ее дочери. Затем был гараж, который мне очень понравился. Но, к сожалению, хозяева передумали.

Исторический момент для шоу - обмен на автомобиль! Фото: Виктор Овчинников

Далее так же не состоялись договоренности о строительстве и бартере на спортивный мотоцикл. Руслан признается – был готов опустить руки. Но после звонка участнице предыдущего обмена, которая вручила блогеру сертификат на полмиллиона, произошло чудо. Ее клиентка Татьяна неожиданно заинтересовалась предложением. Вскоре состоялась встреча. На кону оказался японский автомобиль Honda Stream 2004 года выпуска с объемом двигателя 1,7 литра, который оценивается в 500-550 тысяч рублей, а также сертификат номиналом в 200 тысяч на услуги в сфере недвижимости.

Японский автомобиль Honda Stream 2004 года выпуска с объемом двигателя 1,7 литра. Фото: Виктор Овчинников

- Условия мне понравились, да и сама Татьяна как человек показалась мне очень легкой на подъем! – поделился счастливый обладатель семейного компактвэна.

Свою иномарку Руслан поспешил украсить фирменной наклейкой. А подписчикам предложил стать новыми участниками народного проекта. Каждый желающий может забрать либо машину, либо сертификат, либо все вместе.

Теперь каждый может стать участником нового обмена. Фото: Виктор Овчинников

- Я хочу обратиться к родным, близким и своей семье. Я обещаю, я обменяю скрепку на дом. Ведь полпути уже пройдено, и у меня просто нет другого выхода, - завершил очередной выпуск шоу ведущий Руслан Чистяков.

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