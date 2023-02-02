В наследство остался кредит. Родители заболели и умерли, а банк потребовал деньги с их маленьких сыновей

Банк потребовал с детей-сирот выплатить долги умерших родителей в Бурятии Фото: Федор СКВОРЦОВ

На долю родных братьев из Улан-Удэ выпало немало горя. Старшему из мальчишек 13 лет, младшему – 9. Сначала заболел их папа. Справиться с серьезным диагнозом сибиряк не смог и летом 2021 года скончался. Через полтора года, несмотря на длительное лечение, не стало и матери мальчиков. Дети остались сиротами, но к счастью, на воспитание племянников взяла тетя.

Похоронив сестру, женщина заметила, что с ее счетов начали пропадать деньги, в том числе детские пособия. Выяснилось, что по наследству оставшимся без родителей школьникам, перешли долги. При жизни их отец оформил кредит в банке и исправно его выплачивал. Причину смерти мужчины не посчитали страховым случаем и обязательства по погашению займа перешли супруге, которая также страдала от проблем со здоровьем. Из-за заболевания она не смогла решить этот вопрос.

Тем временем, сибирячка, забравшая мальчиков в семью, осталась практически без средств к существованию. Помимо племянников, она растит и семимесячного малыша. С просьбой о помощи жительница Улан-Удэ обратилась к детскому омбудсмену.

- Мы установили, что после смерти родителей, банк обратился в Тункинский районный суд с иском к детям о погашении кредита и потребовал взыскания с сирот в пределах их наследства порядка 90 тысяч рублей, - поделилась Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина. - С вынесенным решением опекун не согласна, так как дети не вступили в наследство отца, в ее адрес не поступали извещения о судебных заседаниях.

На выручку пришли специалисты и студенты юридической клиники Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова. Они помогли многодетной маме подготовить заявление об отмене заочного решения суда, после чего было возобновлено производство по делу. Тем временем сотрудники аппарата Уполномоченного обратились к судебным приставам, чтобы отозвать исполнительный лист. Взыскание денег со счетов опекуна прекращено.

Женщине предстоят долгие судебные разбирательства. Однако есть шанс этого избежать. Детский омбудсмен направила обращение управляющему банка с просьбой отказаться от исков в интересах мальчиков.

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