Понюхаешь их и умрешь: в Иркутске неизвестные распространяют сообщение о женщине с ядовитыми духами

Сообщения получают пользователи соцсетей и мессенджеров по всей стране. Фото: Евгения ГУСЕВА

Практически по всем городам России прошла волна паники из-за сообщений в соцсетях о незнакомцах, которые якобы подходят на улице к прохожим с предложением понюхать парфюм, после чего доверчивые люди сразу же умирают. Дошли предупреждения подобного содержания и до Иркутска. Сибиряки уже успели разделиться на два лагеря. Одни уверены, что это правда. Другие – что это не больше, чем очередной фейк. Что же говорят правоохранители, выяснил корреспондент «Комсомолки».

- В настоящее время на территории Иркутской области отмечаются факты распространения в чатах мессенджеров сообщений о якобы имеющих место случаях отравления местных жителей после вдыхания неизвестных веществ из флаконов, предложенных незнакомцами. Данная информация не соответствует действительности, - рассказали «КП»-Иркутск» в пресс-службе регионального Главка МВД.

Обеспокоенные получатели подобных «писем» пересылают их знакомым, друзьям и близким, чтобы предупредить, но тем самым лишь еще больше распространяют слухи. Сибиряков призывают критически относиться к любой официально неподтвержденной информации в соцсетях. Ни одного летального случая из-за духов зарегистрировано полицией в России не было. Иначе это тут же бы разлетелась по СМИ.

Напомним, ранее корреспонденты KP.RU установили, что первые сообщения об убийствах с помощью парфюма начали расходиться еще 26 февраля. Авторы фейков отмечали, что началось все в новых регионах России, после чего перекинулось на остальную часть страны. По словам экспертов, такой вброс явно был нацелен на то, чтобы посеять панику среди россиян и дестабилизировать внутреннюю обстановку.

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