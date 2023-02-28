Мама спасла четверых детей, но пятый ребенок и муж погибли: стали известны подробности страшного пожара в Иркутске

Пожар произошел в третьем часу ночи. Фото: Прокуратура Иркутской области

Стали известны новые подробности страшного пожара, случившегося в ночь на 28 февраля на улице Лесогорской в Иркутске. Напомним, там полыхал одноэтажный деревянный дом, где жила многодетная семья - родители и пятеро детей. Первыми огонь заметили соседи.

- Они разбудили спящих в доме взрослых. Четырех детей эвакуировала из горящего дома мать. Отец и еще один ребенок спастись не смогли, - рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

В доме жила многодетная семья - родители и пятеро детей. Фото: Прокуратура Иркутской области

Сосед пытался помочь семье выбраться из полыхающего здания. Мужчина получил ожоги, его нашли спасатели, затем отправили в больницу. А 39-летнего главу семьи и 4-летнего сына обнаружили уже мертвыми...

- Выясняется причина возгорания. По предварительным данным, возникло замыкание электроприборов в связи с их неисправностью, - отметили в СУ СКР по Приангарью.

В горящий дом на помощь семье бросился сосед, но сам пострадал. Фото: Прокуратура Иркутской области

СК завел дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам". Прокуратура Иркутской области держит расследование на контроле. На месте пожара работают специалисты.

Мать успела спасти четверых детей. Фото: Прокуратура Иркутской области

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