Землетрясение произошло 28 февраля в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение в Иркутской области 28 февраля 2023 зарегистрировали. Оно произошло в 11 часов 11 минут по местному иркутскому времени. Об этом Кп-Иркутск рассказали сотрудники Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

Землетрясение в Иркутской области 28 февраля 2023: сила, эпицентр

- Энергетический класс землетрясения составил 9.6, - говорят ученые. – Эпицентр толчков находился на 51.89 градусах северной широты и 105.33 восточной долготы.

Судя по карте, эпицентр находился в акватории Байкала. О каких-либо разрушениях или неполадках в работе структур не сообщается. Разрушений землетрясение в Иркутской области 28 февраля 2023 не вызвало.

Землетрясение в Иркутской области 28 февраля 2023. Эпицентр. Данные Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН

Напомним, что последний раз землетрясение в Иркутской области ученые регистрировали 16 февраля. Эпицентр также был в акватории Байкала. Правда, тогда толчки были посущественней. В эпицентре было 5.9 баллов. До Иркутска тогда добрались 3 балла. Кстати, это сейсмособытие было ощутимо и в Бурятии. Тогда также, к счастью, также не случилось никаких разрушений.

Кстати, КП-Иркутск ранее писала о том, как вести себя при землетрясении. Вместе с экспертами корреспонденты рассказали, как подготовиться с природному явления, что нужно собрать на всякий случай и где хранить, а также что делать после первых толчков. Ученые также ответили на три наивных вопроса о землетрясениях в Иркутской области.

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