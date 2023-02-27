Сибиряк в порыве гнева убил жену после 10 лет совместной жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семейная трагедия развернулась в городе Шелехове Иркутской области. Это произошло в августе прошлого года в одном из многоквартирных домов. К своим соседям на порог заявился 46-летний мужчина. Сибиряк был пьян и заметно взволнован. Своих знакомых он попросил проверить...жива ли его жена. Он признался, что под действием спиртного разругался с супругой, после чего схватил ее за шею и сдавливал до тех пор, пока та не перестала подавать признаков жизни. Напуганные жильцы тут же вызвали полицию и медиков, которым оставалось лишь констатировать смерть женщины.

- Как выяснили следователи, мужчина и его сожительница проживали вместе более 10 лет, - отметили в пресс-службе СУ СКР по региону. - В течение последнего года пара периодически злоупотребляли спиртными напитками, на почве чего у них происходили конфликты.

Против сибиряка завели уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый сразу же сознался в совершенном преступлении. Суд учел собранные правоохранителями доказательства и признал мужчину виновным.

- С учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры Шелехова суд приговорил подсудимого к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в прокуратуре Иркутской области.

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