«Жизнь будет похожа на полосу препятствий»: бурятский лама раскрыл секрет, кому повезет в 2023 году, а кому – не очень

У бурятов празднуют Сагаалган, у монголов и калмыков - Цаган Сар, у тувинцев - Шагаа, у южноалтайцев - Чага Байрам. Фото: Иван МАКЕЕВ

С рассветом солнца 21 февраля буддисты Иркутской области, Бурятии и Забайкалья встретили Новый год по лунному календарю. Теперь год Тигра позади, и синеватый Заяц в стихии воды с уверенностью вступил в свои права. Что же нам принесут эти 12 месяцев? Завесу будущего традиционно приоткрыл Еши Намжил лама, настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» в Бурятии. Известный буддистский астролог раскрыл тайну, кому в этот раз повезет с деньгами, а кому в любви…

Мышь

Хорошие новости для людей, родившихся под этим знаком. Серьезные проблемы со здоровьем обойдут вас в наступившем году синеватого Зайца стороной. Однако не торопитесь расслабляться. Поначалу все же предстоит бороться с проблемами, но все они в итоге принесут только пользу и даже сделают вас богаче.

Корова

Менее радужный прогноз для Коров. Их жизнь в ближайшие 12 месяцев будет похожа на полосу препятствий. Однако согласно старой пословице: «Терпенье и труд все перетрут» есть шансы выправить ситуацию. В это верят и буддисты. Тяжелее всего придется тем, кто этот самый труд недолюбливает и материально зависит от других.

Тигр

Год Тигра позади, но уверенность в себе у появившихся на свет под этим знаком только растет. Ваше второе имя – стабильность. Прекрасно будут даваться монотонные дела и неспешная деятельность, которые принесут не менее стремительный успех в карьере. Также ждут приятные сюрпризы. Увлекаясь работой, не забывайте о близких! Еши Намжил лама не рекомендует Тиграм в 2023 году отправляться в дальнюю дорогу и особенно – совершать длительные перелеты.

Заяц

С наступлением года под покровительством своего знака необходимо быть вдвойне осторожнее. Беда рискует явиться, откуда не ждешь, поэтому не торопитесь принимать серьезные решения и совершать опрометчивые поступки. Из положительного: Зайцы полны энергии, креативных идей и желаний. Они будут стремиться сделать как можно больше, главное, говорят астрологи – не перегореть. Жизнь предоставит много возможностей обогатиться, но не менее важно посвятить время здоровью.

Дракон

Стойкие и сильные Драконы будут непривычно чувствительными и восприимчивыми, а иногда и чересчур раздражительными. Поберегите свои нервы! Распыляясь по пустякам, можно забыть о важном. Почаще прислушивайтесь к своему организму и посещайте врача. К слову, в этом году вы имеет все шансы стать известным. Любое действие Дракона будет иметь свой стиль и особый шарм. Важно! Остерегайтесь людей, которые попытаются сделать вас зависимыми от кого-то или чего-то.

Змея

У активных, деловых Змей год будто окрасится в черно-белые полосы, но большинство сумеет вырвать как можно больше выгоды из удачного времени. В этом году вас будет тянуть к родным. И не зря! Еши Намжил лама советует реже оставаться в одиночестве, чаще встречаться с близкими людьми и проводить время в их компании. Успех ждет всех, кто стремиться вверх по карьерной лестнице. Нередко им придется выступать поручителями или наставниками, что, несомненно, создаст хороший имидж.

Конь

Год Зайца привнесет в жизнь людей под знаком Коня прилив сил, желание путешествовать, пробовать новое и идти на авантюры. Рекомендуется вести активный образ жизни и больше двигаться. Это будет лучшей гарантией прожить 2023 год с максимальной отдачей. Ожидаются успехи в крупных делах. Окружающие уверенны на 100%, что рано или поздно вы добьетесь поставленной цели. Реализованные планы принесут выгоду в сделках, а также поспособствуют покупке недвижимости, жилья, ценных бумаг, техники и прочего.

Овца

Этому знаку благоволит удача Зайца. Все, потому что их характеры очень схожи: гибкие, умеющие перестроиться в нужный момент, пойти на компромисс. Однако порой не стоит бояться судьбы. Овцам стоит попробовать рискнуть иногда и положиться на авось.

Обезьяна

Обезьянам на ближайшие 12 месяцев рекомендуют отказаться от экстрима. В целом это время будет для них неплохим. Большинству активных и настойчивых небо будет благосклонно. Дела пойдут в гору с наступлением тепла. Есть все возможности проявить себя и стать более умелыми, опытными и успешными. Однако для этого, по словам буддистов, требуется стабильно трудиться на своем месте.

Курица

К Курицам 2023 год будет весьма строг. Значение имеют даже малейшие ошибки. Труднее всего придется романтикам и мечтателям. Даже обыденные неурядицы рискуют показаться нерешаемыми проблемами. Многим представителям этого знака предстоит пересмотреть взгляды на жизнь, поменять ориентиры и даже переступить через себя.

Собака

Не словом, а делом. Еще одна мудрость от буддистских лам на этот раз для Собак. Для того, чтобы счастье множилось, а беды обходили стороной, нужно больше работать и меньше времени тратить на разговоры. Со временем все наладится, и каждый займет свое место.

Свинья

Порцию удачи Заяц приготовил и для Свиней. В их руках любой труд будет спориться. Этим людям можно смело браться за уникальные проекты и пробовать себя в новом амплуа.

СКАЗАНО!

- Жить, как прежде, уже не получится, - предупреждает уже каждого о надвигающихся переменах Еши Намжил лама.

Будьте мягче! Гордость и независимость только навредят, будь то дружба, карьера или дела любовные. Особенно важно держаться вместе с коллективом: семьей, коллегами, друзьями, соратниками.

«…только так можно будет удержаться в вихре событий переменчивого года Зайца» - объясняет настоятель Курумканского дацана.

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