Умер Вячеслав Ширяев, известный в Иркутске ведущий. Фото: личный архив Вячеслава Ширяева

Еще одна невосполнимая потеря для Приангарья. Утром 2 марта 2023 года стало известно о том, что умер Вячеслав Ширяев, известный в Иркутске ведущий. Эту информацию корреспонденту "КП-Иркутск" подтвердили его близкие друзья.

Умер Вячеслав Ширяев, известный в Иркутске ведущий

В родном городе Вячеслав Ширяев был известен как капитан команды КВН «Иркутские декабристы». Тогда молодые юмористы стали участниками Высшей лиги. Карьера ведущего началась для талантливого сибиряка на радиостанции «Волна Байкала». Позже он участвовал в съемках телепрограммы «Утренний коктейль» на канале «АС Байкал ТВ», а также вел передачу «С хитом за рулем» на радио «Хит FM». Шоумена часто приглашали для ведения крупных праздников и мероприятий Иркутска. Кроме того, Вячеслав Ширяев пробовал себя в качестве актера театра и кино. В 2017 году он дебютировал в семейной комедии «Байкальские каникулы 2.0», а в 2019-м снялся в криминальной драме «Решала: Нулевые».

Умер Вячеслав Ширяев, известный в Иркутске ведущий на 48-м году жизни. Последние несколько лет он жил и работал в Краснодаре. По предварительной информации, скоропостижная смерть могла наступить из-за проблем с сердцем.