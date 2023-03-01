Оделась во все темное и ушла: в Иркутске продолжаются поиски таинственно пропавшей матери двоих детей

В Иркутске продолжаются поиски матери двоих детей. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Несколько дней в Иркутске проходят поиски без вести пропавшей Анны Сафоновой. В дежурную часть полиции обратилась обеспокоенная женщина. Она рассказал, что ее 19-летняя дочь ушла из дома в микрорайоне Юбилейный вечером 26-го февраля, перестала выходить на связь и больше не возвращалась. Сотрудники уголовного розыска объявили девушку в розыск.

- Разыскиваемой на вид 18 лет, низкого роста, худощавого телосложения, - составили описание внешности иркутянки оперативники. - Глаза зеленые, волосы темные до плеч. Перед исчезновением иркутянка была одета в одежду и обувь темного цвета. При себе имеет черный клатч.

Разыскиваемой на вид 18 лет, низкого роста, худощавого телосложения. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Что еще известно об исчезнувшей Анне Сафоновой? Ранее, в августе 2022 года, она уже уходила на несколько дней из дома, где ее ждут двое маленьких детей. В настоящее время о них заботится бабушка. В связи с этим к происходящему подключились инспекторы по делам несовершеннолетних.

По данным полиции, девушка может находиться в любом районе города.

ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА

Оперативники просят граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Анны Сафоновой сообщить по тел.: 8(3952)-42-04-51, 8-950-120-38-32 или 02 (102 – с любого оператора сотовой связи).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Искупалась в водах Антарктиды при –1, 2 градуса. Иркутянка покорила самый загадочный в мире континент. 44-летняя иркутянка Наталья Сигал покорила Антарктиду. (подробности)

Обменять офисную скрепку на иномарку? Легко. Рассказываем реальную историю бывшего работника завода из Иркутска. (подробности)