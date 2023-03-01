Искупалась в водах Антарктиды при –1, 2 градуса. Иркутянка покорила самый загадочный в мире континент

Путешествие сибирячки оказалось непростым, но очень захватывающим. Фото: из личного архива Натальи Сигал

Преодолеть бурные воды пролива Дрейка, полюбоваться гигантскими ледниками, побывать в гостях у пингвинов, опробовать зимний сапсерфинг и увидеть вблизи китов… Все это больше похоже на сценарий приключенческого фильма. Но не для жительницы Иркутска, журналиста Натальи Сигал. Несколько недель назад сибирячка вместе с семьей и друзьями совершила путешествие на самый загадочный континент нашей планеты – Антарктиду…

Долгий путь до царства льда и снега

- Все, что я раньше знала об Антарктиде, пожалуй, было на уровне школьной программы, - смеется Наталья. – Буквально три факта: самый труднодоступный материк, там живут пингвины, а белые медведи нет. Но когда представилась возможность отправиться туда в путешествие, согласилась! Знакомый родственника – профессиональный гид. И он согласился организовать для нас этот тур. Подготовку к вояжу начали за год.

Путь до царства льда и снега довольно сложный. Фото: из личного архива Натальи Сигал

Самое лучшее время для визита в Антарктиду – это российская и европейская зима. В это время на ледяном континенте властвует лето. Наталья предполагала, что добраться до царства снега из школьного учебника будет непросто, но не представляла, насколько…

Сначала Наталья с компанией вылетели из Иркутска в Москву, затем в Стамбул, а уже оттуда - в Буэнос-Айрес. Кстати, это один из самых длинных перелетов в мире. Время в пути с материка Евразия до материка Южная Америка занимает около 17 часов! А уже из столицы Аргентины иркутяне отправились в Ушуайа – самый южный город мира. Именно здесь расположен порт, из которого морские круизные лайнеры выдвигаются до заветной Антарктики.

- Два-три дня мы преодолевали пролив Дрейка. В этом месте Тихий океан соединяется с Атлантическим, поэтому там всегда ветрено и гуляет шторм, - рассказывает Наталья. – Когда мы шли до Антарктиды, волны были 3-4 метра. А вот по дороге обратно, они достигала уже девяти метров! Ветер составлял около 40 метров в секунду! Честно говоря, было довольно жутко, когда наша 10-палубная яхта поднималась на волнах, а затем уходила обратно. Вообще считается, что этот пролив один из самых опасных морских путей. На дне лежат десятки затонувших кораблей! Но мы были уверены в техническом состоянии нашего судна. А еще очень сильно укачивало! Спасали только лекарства.

Ледники, киты и пингвины

Всего на судне находилось 200 туристов и почти столько же членов обслуживающего персонала. Среди них – экипаж лайнера, гиды, натуралисты, биологи, орнитологи и другие профессиональные исследователи. Каждый из них рассказывал путешественникам об особенностях загадочного материка, о его растительном и животном мире. Кстати русских туристов на Антарктиде бывало не так уж и много. Как рассказывает Наталья, за десять лет в таких поездках было не больше двух тысяч жителей нашей страны. Остальные – путешественники из Австралии и Европы.

Наталья провела на яхте девять дней. И каждый из них был наполнен так называемыми «активностями», когда туристы пересаживаются на резиновые лодки и отправляются бороздить по океану или заглядывают в бухты.

Каждый айсберг по-своему уникален. Фото: из личного архива Натальи Сигал

- В каждой из них было что-то особенное, - признается Наталья. – На одном берегу мы видели камни с зелеными трещинами, из которых как будто был выдавлен малахит. На другом – булыжники железа. Невероятные ледники и айсберги, которые отличаются друг от друга формами и размерами. И, конечно, же снег. Он там просто кристально голубой!

Пингвины на Антарктиде очень спокойные и совершенно не боятся людей. Фото: из личного архива Натальи Сигал

В это время года температура в Антарктиде редко опускается до -5 градусов. Много теплой одежды не понадобится. Главное, чтобы она была непромокаемая. Ведь во время прогулок открытый океан может подарить неприятный сюрприз в виде жуткого ветра или снега.

В это время года температура в Антарктиде редко опускается до -5 градусов. Фото: из личного архива Натальи Сигал

- Мы видели тысячи пингвинов! И они подходили к нам очень близко. Птицы очень спокойные и совершенно не боятся людей, - рассказывает Наталья. – Но, конечно, самое яркое впечатление оставили киты. Мы курсировали по океану на лодке и увидели мамочку-кита вместе со своим детенышем. Малыш, как многие дети, оказался очень любопытным. Он настолько близко подплывал к нашим лодкам, что некоторые из нас смогли даже дотронуться до его плавников! Меня поразило, как они аккуратно обращались с нашими судами. Все-таки такая махина! И особенно впечатлило, когда они рядышком выныривали, выдыхали и обдавали нас своим дыханием, мельчайшими частичками воды. Я в этот момент испытала детский восторг!

Больше всего сибирячку в этом путешествии восхитили киты. Фото: из личного архива Натальи Сигал

Антарктида бережно охраняет свою территорию от интенсивного присутствия человека. Прежде чем пустить туристов на материк, организаторы тура тщательно проверяют их одежду и дезинфицируют обувь специальным раствором. Такие же меры безопасности проводят, когда путешественники покидают загадочный континент. Это необходимо для того, чтобы не навредить этому особому миру бактериями, которые есть на других материках, но и в то же время, не вывезти на подошвах обуви вирусы, живущих в Антарктиде. Были случаи, когда в Южную Америку был привезен птичий грипп.

Антарктида бережно охраняет свою территорию от интенсивного присутствия человека. Фото: из личного архива Натальи Сигал

Кстати, эту экспедицию можно считать уникальной, потому что судно, на котором путешествовала Наталья, впервые ушло за 68-ю параллель южной широты и пассажиры лайнера смогли побывать там, где раньше не ступала нога туристов.

Не обошлось и без экстрима

- Обычно, когда мы высаживались на берег, впереди нас шли экспедиторы и пробивали путь, отмечая флажками, куда можно ходить, а куда нельзя, - рассказывает Наталья. – И вот однажды муж ушел вместе с другими туристами. Немного отстав от них, он шагнул вперед и провалился по пояс. Но успел интуитивно расставить руки в стороны. Инструкторы подоспели ему на помощь и помогли выбраться. Оказалось, что под снегом был разлом. И если бы он был чуть шире или он не расставил руки, наше путешествие могло закончиться трагично. Скорее всего, его бы никогда не вытащили оттуда. Глубина разлома была около сотни метров вниз…

А сама Наталья стала обладательницей сертификата, который подтверждает о том, что она… купалась в водах Антарктиды. Произошло это случайно.

Наталья даже искупалась в водах Антарктиды. Фото: из личного архива Натальи Сигал

- Нам предложили поплавать на сапах. Опыт у меня есть небольшой, я плавала по Байкалу и нашему Иркутскому водохранилищу, - рассказывает Наталья. – И вот, я стою на доске, а сзади меня подкралась льдина. Она толкнула мой сап, я потеряла равновесие и упала. Хорошо, что на мне был спасательный жилет. Все обошлось, я только наглоталась воды. Ее температура, кстати, составляла -1,2 градуса!

Туристы пересаживаются на резиновые лодки и отправляются бороздить по океану или заглядывают в бухты. Фото: из личного архива Натальи Сигал

Зато пострадал телефон сибирячки. Соленая вода просто разъела его. Но к счастью, Наталье удалось восстановить видео и фотографии из своего необычного путешествия.

Теперь только в космос!

Наталья вернулась из Антарктиды несколько недель назад, но признается, что уже ловит себя на мысли о том, что ей хотелось бы вернуться обратно.

Русских туристов на Антарктиде бывало не так уж и много. Фото: из личного архива Натальи Сигал

- Одна из путешественниц-натуралисток, которая была в Антарктиде уже несколько раз сказала мне, что материк может затянуть. Мол, да, она начинает скучать по зелени, но потом все равно хочет вернуться обратно. Они называют это «антарктическим грибком». Заболеваешь один раз, потом это остается в крови на всю жизнь, - смеется Наталья. – Так вот я поймала себя на этом ощущении. Мы посмотрели совсем мизерный кусочек с одной стороны материка. А сколько еще удивительного скрывается за этими белыми далями?!

Наталья рассказывает, что многие ее друзья и знакомые теперь часто спрашивают ее, в какой неизведанный уголок мира она бы хотела отправиться еще.

После такого яркого путешествия Наталья теперь мечтает отправиться туристом в космос. Фото: из личного архива Натальи Сигал

- Теперь если только в космос, - смеется сибирячка. – Хочется посмотреть на наш земной шар со стороны! Туристы же уже начали летать туда. И я бы хотела!

КАЛЬКУЛЯТОР КП:

Круиз в Антарктиду – один из самых дорогих в мире. «КП» - Иркутск подсчитала, во сколько примерно обойдется путешествие до «белого континента» из столицы Восточной Сибири.

Если поискать билеты на сайтах авиаперевозчиков, то четыре перелета в одну сторону обойдутся в стоимость примерно 150 тысяч рублей. Все билеты лучше покупать заранее, примерно за полгода: ближе к вылету цены поднимаются. И только один перелет со Стамбула до Буэнос-Айрес может составить около полумиллиона рублей.

Цена самого же круиза слагается из нескольких условий. Это количество дней, разнообразие программы тура и класс судна. Комфорт в морском путешествии прямо пропорционален стоимости. Туроператоры предлагают круизы от 5 до 21 дня. Их стоимость составляет от 600 тысяч до 1,5 миллионов рублей.

Для тех, кто не хочет терять несколько дней на переход пролива Дрейка, компании предлагают туры, в рамках которых вас доставят туда и обратно на самолете. Стоят такие туры почти в два раза дороже обычного - 1 197 865 рублей.

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