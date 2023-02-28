"Последний бой". 18-летнему бойцу из Усть-Илимска, погибшему в зоне СВО, посвятили песню

Открытый, неравнодушный, доброжелательный юноша, очень любил свою семью и своих друзей. Фото: Мэр Усть-Илимска Анна Щекина.

«Открытый, неравнодушный, доброжелательный юноша, очень любил свою семью и своих друзей. Он всегда был готов прийти на помощь тем, кто в этом нуждался, умел отстаивать свою точку зрения. Несмотря на юный возраст, Даниил был настоящим защитником своей Родины, верным присяге»…

Именно таким земляки запомнили Даниила Трофимова из Усть-Илимска. Он погиб во время спецоперации на Украине. Ему было всего 18 лет. Посмертно боец награжден орденом Мужества. А его мама, чтобы увековечить память о сыне, попросила знакомого музыканта написать о нем песню.

Последний раз Ольга видела сына по видеосвязи прошлой зимой. Фото: Ольга Посницкая.

- Даниила я помню еще маленьким, так как мы давно общаемся с его семьей. Когда случилась трагедия, мне захотелось поддержать его маму и оставить память о парне. Ведь он, действительно, был очень добрым и отзывчивым, - рассказывает «КП-Иркутск» музыкант Влад Камень.

Сам он родом из Усть-Илимска, но сейчас живет в Сочи и пишет патриотические песни. Через два месяца трек «Последний бой», посвященный Даниилу, был готов. Песня разлетелась по соцсетям и покорила многие сердца. Ведь в ней звучит трагическая судьба многих молодых солдат, которые отдают долг Родине.

Проститься родным и близким с Даниилом удалось только 15 июня. Фото: Сергей Андреев.

- Даниил хотел посвятить жизнь Отчизне. Он всегда говорил: «Мы воины с рождения и должны защищать свою семью». Поэтому он забрал документы из ПТУ №66 (учился на автомеханика) и пошел служить, - рассказывает мама Даниила Ольга Посницкая. - А еще он увлекался хоккеем и автомобилями. Обожал лед и кататься на коньках. В будущем мечтал стать полицейским…

Последний раз Ольга видела сына по видеосвязи прошлой зимой. Он обещал перезвонить через несколько дней, но этого не произошло…

- Ночью с 8 на 9 марта я проснулась и подумала, что умираю, - рассказывает Ольга. - У меня упало давление, всю трясло, а потом и вовсе упала в обморок. Через день я узнала, что сын погиб на Украине… Проститься с ним удалось только 15 июня.

После песни «Последний бой» к музыканту стали обращаться матери других военных, не вернувшихся домой.

- Я решил выпустить альбом, посвященный героям. Туда войдет песня о Данииле «Последний бой», о двух ребятах - из Челябинска «Ветер» и «Артиллеристы», и еще два новых трека, - говорит Влад Камень. - Каждую судьбу солдата я проживаю и пытаюсь прочувствовать сам. Ведь таким образом я поддерживаю матерей и оставляю память о погибших парнях.

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