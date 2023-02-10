«Скромный, улыбчивый мальчишка, но стойкий и мужественный»: учителя о Герое России Балдане Цыдыпове, спасшем 150 бойцов на СВО

Балдан Цыдыпов спас 150 сослуживцев в неравном бою в ходе спецоперации на Украине. Фото: из личного архива Баира Цыдыпова

- Помните Балдана из 10-го «Б»?

- Такой скромный, улыбчивый мальчишка?

- Да. Представляете, он стал героем!

Такой диалог состоялся в прошлом году в иркутской школе №32. В стены учебного заведения пришла новость. Их ученик Балдан Цыдыпов, закрыв собой, спас 150 сослуживцев в неравном бою в ходе спецоперации на Украине!

Сражался с тяжелой контузией, пока не потерял сознание

О подвиге молодого лейтенанта из Забайкальского края «КП» - Иркутск» рассказывала не раз. 23-летний Балдан Цыдыпов принимал участие в СВО с самого ее начала. Весной 2022 года мотострелковый батальон, которым руководил забайкалец, попал под артиллерийский обстрел. Боевая машина Балдана была подбита одной из первых, сам военнослужащий получил тяжелую контузию. Однако это не помешало ему мужественно принять бой. Офицер отдал приказ отвести танковую колонну на безопасное расстояние, а сам остался прикрывать отход товарищей. Он сумел развернуть свою подбитую БМП и ответным огнем около двух часов уничтожал огневые точки противника, тем самым помогая вывести из-под удара 150 своих сослуживцев. Когда подошла подмога, лейтенант лежал уже без сознания.

23-летний Балдан Цыдыпов принимал участие в СВО с самого ее начала. Фото: из личного архива Баира Цыдыпова

Как рассказывал корреспонденту «КП» - Иркутск отец Балдана, Баир Цыдыпов, его сын получил множество ранений и осколков, пережил десяток операций, включая ампутацию стопы. Отважный подвиг парня не остался незамеченным. Сначала Балдана Цыдыпова наградили орденом Мужества, а чуть позже присвоили звание Героя России.

Несмотря на то, что малая родина Балдана Цыдыпова – это небольшое село Урда-Ага в Забайкальском крае, Иркутск тоже можно считать таковой. Отец мальчика хотел, чтобы его сын научился общаться и взаимодействовать с большим коллективом. Поэтому после окончания 9-го класса, Балдан перебрался в столицу Приангарья. В школе №32 он проучился всего лишь год. Но несмотря на это, у педагогов учебного заведения осталась о нем добрая память. Корреспонденты «КП» - Иркутск смогли пообщаться с несколькими учителями, которые внесли свой небольшой вклад в воспитание будущего Героя России.

«Героями все-таки рождаются»

- Балдан перешел в нашу школу в 2016 году, - рассказывает учительница русского языка и литературы Ирина Шмакова. – Он очень доброжелательный и улыбчивый парень. Но при этом немногословный. Внутри него прямо читалась какая-то выдержка, стойкость, сила духа, уверенность в себе. Поэтому то, что он пошел по военному пути, где люди, как правило, сначала думают, а потом делают - для меня не стало неожиданностью.

Как рассказывает женщина, Балдан попал в 10-й «Б» - это один из лучших классов, где ей посчастливилось работать. Школьники показывали хорошие результаты по учебе, а также активно вовлекались во внеклассную деятельность: участвовали в городских конкурсах, часто ходили на постановки иркутского драмтеатра.

Учителя описывают героя России как скромного, прилежного, ответственного, добродушного и отзывчивого человека. Фото: из личного архива Баира Цыдыпова

«Новенький» учился прилежно, но в рядах отличников и ударников никогда был. Ирина Валерьевна даже часто советовала Балдану «поднажать» по русскому языку, чтобы он смог успешно сдать итоговый экзамен. Ученик не спорил и послушано соглашался с наставлениями, понимая, что это для его же блага. Также, если Балдан приходил на занятие неподготовленным, то разрешал эту ситуацию достойно. Не выкручивался, не обманывал, а честно признавался и обещал исправить оценку. А вот на уроках литературы у будущего героя России, как отмечает его учительница, было умение «внимательно слушать и слышать».

- Мы часто разговаривали с классом на тему патриотизма, о жизненных и семейных ценностях. Перед 9 Мая и 23 февраля разбирали не только произведения о Великой Отечественной войне, но и затрагивали истории конфликтов в Афганистане и Чечне, вспоминали стихи Высоцкого, разбирали «Судьбу человека» по Шолохову, - рассказывает Ирина Шмакова. – И знаете, Балдану это очень откликалось. Тема о понимании своей ответственности за себя, за семью, за Родину.

Ирина Валерьевна признается, что, когда узнала о подвиге Балдана, испытала невероятную радость и гордость за своего ученика.

- Это удивительно, когда жизнь сводит с такими детьми. И я каждый раз радуюсь, когда ученик вырастает в человека с большой буквы, - отмечает Ирина Шмакова. – Есть такая фраза «героями не рождаются, ими становятся». А я вот с этим не согласна. Есть люди, которые немногословны. Они не стараются выделиться, преподнести что они лучшие. Они просто с честью делают свое дело. На них можно положиться. Они умеют отвечать за свои слова и чувствуют людей. Вот Балдан из таких! В первую очередь, благодаря своим родителям! Пусть у Балдана все будет хорошо!

Надеются на встречу с героем

Скромный, прилежный, ответственный, добродушный и отзывчивый. Так описывает Балдана учительница химии Татьяна Абашеева.

- Класс его принял сразу же. Там все ребята очень хорошие и дружные были. Ребята многие спортсмены. Серьезных конфликтных ситуаций у них никогда не возникало, - рассказывает Татьяна. - По химии Балдан преуспевал. Но отличником не был. Все-таки в старших классах дети больше идут по тем направлениям, которые им интересны и которые пригодятся для поступления в институт.

О том, что десятиклассник планирует строить военную карьеру, Татьяна никогда не знала. Поэтому, когда отец Балдана в прошлом году посетил их школу и рассказал о подвиге сына, для нее это стало открытием.

Балдан в школе учился прилежно, но в рядах отличников и ударников никогда был. Фото: из личного архива Баира Цыдыпова

- Отец Балдана приходил к нам в школу, когда был проездом в Иркутске. Но не для того, чтобы как-то похвалиться сыном. Наоборот. Ему нужна была помощь, - рассказывает Татьяна. – Балдан тогда находился в госпитале. У него был тяжелый период восстановления. И папа мальчика хотел, чтобы мы передали для сына какие-то теплые слова и пожелания. Это бы помогло ему скорее оправиться от пережитых событий и восстановить свое здоровье. Конечно же, мы передали ему большой привет и благодарность за его службу!

Отвечая на вопрос, «задумывались ли вы когда-нибудь о том, что Балдан способен на такой самоотверженный подвиг», Татьяна Васильевна отрицательно качает головой.

- Честно говоря, не могу сказать, что были какие-то предпосылки, признается Татьяна. – Но раньше и времена, конечно, другими были. Никто не думал об этом. А сейчас уже да. Невольно смотрю на детей, на их поведение, и задумываюсь о том, мог бы из них кто-нибудь совершить что-то подобное или нет.

Сейчас обе женщины уже не работают в школе №32. Однако Ирина Валерьевна и Татьяна Васильевна не теряют контактов с бывшими коллегами и учениками, которые как признаются педагоги «были буквально одной семьей». Они желают Балдану скорейшего выздоровления и надеются, что, когда герой окончательно восстановит здоровье после ранения, он обязательно навестит Иркутск и своих учителей.

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