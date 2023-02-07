Герой России Балдан Цыдыпов, спасший 150 бойцов на СВО, стал самым молодым почетным гражданином Забайкалья

Балдан Цыдыпов стал самым молодым почетным гражданином Забайкалья. Фото: из личного архива Баира Цыдыпова

Сначала Герой России, а теперь еще и самый молодой почетный гражданин Забайкальского края. Список достижений 24-летнего участника специальной военной операции Балдана Цыдыпова растет и пополняется новыми званиями! На днях депутаты Законодательного собрания Забайкалья единогласно поддержали идею о присвоении высшей краевой награды своему молодому земляку.

- Ранее документы были рассмотрены комиссией по наградам, кандидатура Цыдыпова была рекомендована к награждению званием, - говорится в сообщении пресс-службы администрации Забайкальского края. - Депутаты единогласно поддержали проект постановления «О присвоении звания «Почетный гражданин Забайкальского края» Балдану Цыдыпову.

Вряд ли найдется кто-то, кто не слышал о самоотверженном подвиге молодого парня из небольшого поселка Агинское. Лейтенант Балдан Цыдыпов в ходе спецоперации на Украине в неравном бою спас 150 своих сослуживцев. Забайкалец принял одиночный бой, несмотря на тяжелые ранения.

Балдан Цыдыпов в неравном бою спас 150 своих сослуживцев. Фото: из личного архива Баира Цыдыпова

Как ранее рассказывала «КП-Иркутск», Балдан Цыдыпов участвовал в СВО с самого ее начала. Весной 2022 года, командир мотострелкового взвода вместе со своим батальоном попал в засаду. Противники обстреливали российских военнослужащих из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Взвод Цыдыпова замыкал колонну, и его боевая машина первой попала под обстрел. Члены экипажа погибли, а самого Балдана сильно контузило. Однако смелый боец не растерялся, не сдался, а решительно принял бой на себя.

Балдан отдал приказ отступать своим боевым товарищам, а сам сумел развернуть свою подбитую машину и встречным огнем начал отбивать атаку врагов. Это позволило российским военнослужащим отвести танковую колонну на безопасное расстояние. Молодой человек продержался около двух часов, до тех пор, пока не прибыла подмога. Уже в бессознательном состоянии с поля боя его вынесли сослуживцы. У забайкальца были многочисленные ранения, ожоги, раздробленная стопа и тяжелая контузия. С того дня и до сих пор мужчина находится в госпитале.

После ранения Балдан пережил около двадцати операций. Фото: из личного архива Баира Цыдыпова

О состоянии своего сына корреспонденту «КП» - Иркутск ранее подробно рассказал отец Балдана, Баир Цыдыпов.

- Балдан пережил около двадцати операций. Врачи ампутировали ему часть стопы, - рассказывал Баир Цыдыпов. – сейчас он постепенно восстанавливается, идет на поправку. Возможно, весной есть шанс сделать протезирование.

Молодой человек поступил в магистратуру Финансового университета при правительстве России. Фото: из личного архива Баира Цыдыпова

Тяжелое ранение, которое получил Балдан и практически постоянное нахождение в стенах больницы не стали причиной замкнуться в себе. Наоборот! Молодой человек поступил в магистратуру Финансового университета при правительстве России и уже как полгода заочно получает образование. При этом завершать военную карьеру Балдан не намерен. Как рассказал Баир Цыдыпов, после того, как здоровье полностью восстановится, его сын планирует вернуться на службу

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