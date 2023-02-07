«Это большое горе»: сибиряки принесли цветы и игрушки к дому, где в страшном пожаре погибла 4-месячная девочка

Во время пожара мать девочки была у соседей. Фото: Следственный комитет Российской Федерации

После страшного пожара, который произошел в одном из частных домов небольшого села Тарбагатай в Бурятии, прошло уже три дня. Однако местные жители до сих пор не могут отойти от шока. Огонь унес жизнь четырехмесячной девочки. В это время родителей не было дома. Они ушли на застолье к соседям….

Как ранее рассказывала «КП» - Иркутск, трагедия произошла в субботу, 4 февраля. Ее можно было бы избежать, будь в доме взрослые. Но в тот день хозяйка дома, мать пятерых детей, и ее сожитель решили наведаться в гости к своим соседям. Чтобы ребятишки не мешали взрослым распивать спиртное, двоих из них они отвели в гости к знакомым, а троих, в том числе и младенца, оставили дома без присмотра.

- Внутри помещения топилась печь. Через некоторое время одному из мальчиков стало жарко, и он решил затушить огонь в печи, - рассказали в СУ СК Республики Бурятии.

Ребенок открыл холодильник, достал оттуда бутылку с жидкостью и думая, что там вода, плеснул ее в топку. Это и привело к роковым последствиям. Внутри емкости находился бензин. Огонь моментально вспыхнул и начал стремительно распространяться по деревянному зданию…

Двое детей выбежали из горящего дома. А вот маленькой девочке никто не смог помочь. Позже ее тело обнаружили пожарные.

Тело младенца нашли во время тушения пожара. Фото: СУ СК РФ по Республике Бурятия

Сотрудники СК завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Полиция опрашивает соседей, родственников семьи. Расследование дела под личный контроль взял и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Известно, что остальные четверо детей уже изъяты из семьи и проживают в социально-реабилитационном центре. А у сгоревшего дома появился стихийный мемориал.

- На следующий день после трагедии несколько жителей села в память о погибшей девочке принесли к забору дома цветы и мягкие игрушки, - рассказала корреспонденту «КП» - Иркутск глава Тарабагатайского сельского поселения Анна Думнова. – В основном это женщины, матери. Конечно, для многих это большое потрясение и горе!

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