Вынуждают продавать квартиры и выманивают миллионы: 5 самых громких мошенничеств в Иркутской области за январь

В прокуратуру поступило 577 заявлений от доверчивых сибиряков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Читаешь в интернете – диву даешься. Ну как человек в трезвом уме и твердой памяти может отправить незнакомцу, кем бы он ни представился по телефону, миллионы рублей?! Ну ведь столько на эту тему уже сказано, кто еще верит мнимым полковникам МВД или службам безопасности банка? Смешно. Но ровно до тех пор, пока кто из знакомых и близких не угодит в ту же ловушку… Обманутых день ото дня не меньше, наоборот – только больше, а «заработки» аферистов растут в геометрической прогрессии. Только в январе 2023 года их «улов» составил целых 24 млн рублей в Иркутской области. В прокуратуру поступило 577 заявлений от доверчивых сибиряков. «КП» - Иркутск» - о самых крупных «разводах» в Приангарье.

1. Влез в кредиты на 10 млн рублей и отдал 3 млн своих сбережений

Антирекорд по сумме, которой завладели телефонные мошенники, в Иркутской области случился в как раз в январе 2022 года. 61-летний иркутянин перечислил на «безопасный счет» 13 млн (!) рублей. Причем 10 млн рублей из них специально взял в кредит…

Схема обмана была избитая – звонок из «полиции». Говорила мошенница крайне убедительно. Сибиряк мгновенно поверил в легенду, что его якобы его деньги кто-то перевел… в другую страну. В какую именно? На том конце провода не уточнили. Да мужчину это, собственно, не особо интересовало. Он торопился «спасти» деньги! Ведь инструкцию, как это сделать, получил подробную… Нужно было оформить кредиты и перевести средства на особые «безопасные» счета. Осознал сибиряк, что стал жертвой мошенников, когда приятный голос вышел на связь вновь и потребовал продать всю недвижимость. Только тогда обманутый и обратился в полицию.

2. Влезла в долги и лишилась квартиры

А другую жертву из списка телефонных аферистов «просьба» продать квартиру никак не смутила… Пенсионерка осталась без гроша в кармане, с долгами и без крыши над головой.

- Позвонил «сотрудник банка» и напугал женщину тем, что на ее имя оформлен кредит на 2 млн рублей, - сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области. –

Что делать? По классике – перевести на безопасный счет.

И сделала это пенсионерка не раз. Три месяца (!) ее доили мошенники. Придумывали новые и новые поводы, почему она вновь должна оформить перевод. Пенсионерка внимала! Занимала деньги у близких, брала кредиты и даже успела продать квартиру. «Уважая» возраст, аферисты активно «помогали» пожилой даме. Жулики даже заказывали и оплачивали ей такси, чтобы она смогла добраться поскорее до банкомата и отправить очередной миллион.

Когда в кредитах бабушке уже отказывали, а квартира была продана – мошенники перешли к угрозам. Они обещали, что с ее родными может, что-то случиться. Только после этого пенсионерка обратилась в полицию. За несколько месяцев сибирячка отдала аферистам 9,4 млн рублей.

3. Учительница продала 4-комнатную квартиру

44-летняя учительница из Иркутска - тоже в числе обманутых. Ее мошенники заставили влезть в долг на 7 миллионов рублей и продать 4-комнатную квартиру. Летом прошлого года педагогу тоже позвонил «сотрудник» полиции. Женщина испугалась, услышав, что ее личными данными якобы завладели жулики. Они, мол, намеревались оформить на учителя кредиты и продать ее квартиру.

- Позже женщине позвонили лжесотрудники банка и порекомендовали создать «подушку безопасности», - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области. - На нее нужно было внести 2 млн рублей.

У педагога с рядовой зарплатой, конечно, таких денег не было, она начала занимать у друзей и знакомых.

А раз сделала один перевод, сделает и другой. Расчет мошенников оказался верным! Педагог даже продала 4-комнатную квартиру за копейки… Причем от этого шага ее пытались остановить. Риелторы заподозрили, увидев слишком низкий ценник на ее недвижимость, и обратились в полицию. К педагогу пришли сотрудники убедиться, что она осознает свои действия. Предупредили о мошенниках. Однако учитель не пустила их даже на порог и лишь отмахнулась фразой: «Я собираюсь срочно переехать в другой город!».

За несколько дней учитель продала квартиру. После этого аферисты приказали уехать на три дня в Ангарск. Без лишних вопросов она выполнила инструкцию. Поняла, что стало жертвой, сибирячка, когда приехала к родственникам в Ангарск.

4. Есть доллары? Присылайте!

Жертвой мошенников стала и 87-летняя пенсионерка. Она отправила на счета аферистов более 1200 долларов США и 10 тысяч рублей. Бабушке позвонила «следователь» и повергла ее в шок. Якобы ее дочь стала виновницей страшного ДТП. Аферистка напугала пенсионерку информацией, что на ее дочь хотят завести уголовное дело. Но при этом предложила выход – перевести деньги, чтобы утрясти дело мирным путем. Пенсионерка отдала лжеследователю все сбережения. Поняла, что стала жертвой мошенников, когда позвонила дочери. С ней, конечно же, все было хорошо.

5. Купили билет на самолет, чтобы сделала перевод

39-летнему фельдшеру из Братска тоже раздался звонок с незнакомого номера.

На том конце провода – мужской голос. С первых же фраз заставил фельдшера опешить…

«Вашими данными завладели и хотят похитить средства!». Дальше? Известно! Снять деньги и перевести на продиктованный номер. Женщина успокоилась, когда «обезопасила» себя. А через несколько дней мошенники позвонили вновь с новой легендой: «Преступникам похитили ваши деньги и оформили на вас кредит». Выход был только один – взять займы и перевести на «безопасный» счет. Для этого нужно было поехать в другой город. Но это не стало проблемой для фельдшера, так как ей купили билет на самолет. В целом отдала братчанка 5 млн рублей.

КОММЕНТАРИЙ МВД

Как понять, что говорите с аферистами

- Аферисты хорошие психологи, так как с помощью речи и запугивания вытягивают из жертв крупные суммы, - комментируют ГУ МВД по Иркутской области. – Как распознать обман? Во-первых, нужно запомнить: сотрудники банка НИКОГДА сами не позвонят и не попросят совершить финансовые операции в мобильном приложении. Если услышали такое, сразу прекращайте разговор и обратитесь в свой банк лично по телефону горячей линии, указанной на сайте банка, чтобы удостовериться в правдивости информации. Во-вторых, если вам обещают легкие деньги, которые можно заработать в короткий срок, то это тоже мошенники. Рекомендуем, если ищите работу или хотите получить какой-то доход, прежде узнать об организации все досконально. Проверяйте информацию даже с помощью комментариев на сайте этой компании или других ресурсов. В-третьих, если вам звонят неизвестные люди и говорят, что ваши близкие попали в беду – сразу кладите трубку. Любую информацию нужно подвергать сомнению. Успокойтесь, позвоните родственникам и спросите, где они находятся и как себя чувствуют. И помните, никогда называйте никому коды из СМС, не сообщайте данных банковской карты и трехзначный код с обратной стороны карты.

КСТАТИ

Два новых способа мошенничества

О них «КП» - Иркутск» рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

По России уже выявлены инциденты, когда в общественных местах или на сайтах в интернете пользователи находят QR-коды, где расположена информация о разных социальных выплатах. Многие подают заявки на оформление пособий и лишаются своих средств. В Иркутской области пока таких инцидентов не было зарегистрировано. Кроме того, теперь можно легко стать жертвой аферистов в социальных сетях и мессенджерах. Главный совет: не переходите по незнакомым ссылкам.

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