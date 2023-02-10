Две недели боялись, что это маньяк: мужчину, напавшего с монтировкой на прохожую, задержали в Братске

Тот самый «маньяк», который оказался ранее судимым безработным местным жителем.
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Жителей Братска около двух недель пугали слухи о маньяке. В соцсетях распространялась информация о том, что неизвестный мужчина якобы выслеживает своих жертв на улице и оглушает молотком. Сибиряки боялись выходить вечером на улицу и отпускать детей одних.
Как стало ранее известно «КП»-Иркутск», один факт нападения на женщину, действительно, был зарегистрирован. Вечером 3 февраля пострадавшую на улице Мира несколько раз ударили тяжелым предметом по голове и украли сумку. К счастью, сибирячке помогли медики. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Других заявлений в полицию не поступало.
Утром 10 февраля в полиции сообщили, что подозреваемого задержали. «Маньяком» оказался 41-летний безработный ранее судимый местный житель.
- Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в отдел полиции. Оперативники нашли и изъяли металлический предмет, который злоумышленник использовал при нападении – монтировку, - рассказали в ведомстве.
Следственным подразделением МУ МВД России «Братское» против мужчины заведено уголовное дело по статье «Разбой». Максимальное наказание за это преступление предусматривает лишение свободы до десяти лет.
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