«Выслеживает жертв и бьет молотком по голове»: Жители Братска напуганы слухами о маньяке Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Братске последние две недели неспокойно. Местных жителей пугают слухи о маньяке. В соцсетях женщин призывают быть предельно осторожными – не ходить по безлюдным местам и вооружаться перцовыми баллончиками. Якобы неизвестный мужчина выслеживает своих жертв на улице и оглушает молотком.

- Просто ужас!

- Раньше по вечерам ходила в магазин, больше из дома в это время не выйду.

- Детей лишний раз лучше на улицу вечером не отпускать, - делятся в комментариях переживаниями пользователи сети.

Как стало известно «КП»-Иркутск» от источника в правоохранительных органах, один факт нападения на женщину, действительно, был зарегистрирован. Пострадавшую несколько раз ударили тяжелым предметом по голове и украли сумку. К счастью, сибирячке помогли медики. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. В настоящее время других заявлений не поступало.

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