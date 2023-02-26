Трагически завершились поиски пропавшего в Бурятии 19-летнего мужчины

Мужчину искали с 4 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бурятии трагически завершились поиски пропавшего без вести молодого мужчины. 4 февраля 19-летний житель Бичурского района вышел из сельского клуба и ушел в неизвестном направлении. С тех пор о нем ничего не было известно.

К поискам забайкальца подключились полиция, добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и местные жители. Мужчину искали больше 50 человек. И вот на днях пришло печальное известие.

- Молодой человек погиб. Этот факт подтвердили и в правоохранительных органах, - говорится на официальной странице администрации Бичурского района.

Более подробные обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

Ранее «КП» - Иркутск рассказывала о крупном дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в субботу, 25 февраля, в Свердловском районе областного центра. Сразу шесть автомобилей попали в массовое ДТП на улице Лермонтова. От удара один из внедорожников выбросило на тротуар, где в тот момент передвигался пешеход. Ему понадобилась помощь врачей.

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