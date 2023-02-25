Внедорожник отбросило на тротуар с пешеходом. В массовое ДТП в Иркутске попали 6 автомобилей

Массовое ДТП с 6 автомобилями произошло на улице Лермонтова в Иркутске 25 февраля Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось 25 февраля в Свердловском районе Иркутска. В массовое ДТП на улице Лермонтова угодили шесть автомобилей. В столкновении иномарок пострадал даже пешеход, так как один из внедорожников отбросило на тротуар. О случившемся КП-Иркутск рассказали в пресс-службах Госавтоинспекции города и ГУ МВД России по Иркутской области.

ДТП произошло около полудня в районе института МВД. По данным инспекторов ГИБДД, сначала столкнулись автомобили Honda Torneo и Toyota Caldina. От удара «Хонду» «бросило» нп ехавшие в попутном с ней направлении два внедорожника.

- Один из этих внедорожников как раз и выбросило на тротуар, - говорят полицейские. – В тот момент там шел молодой парень.

В массовом ДТП пострадали три человека Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Буквально в эти же секунды в стоящие на перекрестке Renault и Toyota врезался универсал. Во всех обстоятельствах данного ДТП сейчас разбираются сотрудники городской Госавтоинспекции. Известно, что в массовом ДТП есть пострадавшие. Помощь медиков точно потребовалась пешеходу, а также двум иркутянам из автомобилей – пассажиру «Хонды» и водителю Toyota Carina.

Инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства автоаварии Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Напомним, что накануне в регионе произошло смертельное ДТП в Куйтунском районе. Там столкнулись кроссовер и большегруз. Погибли двое мужчин. Также на льду Байкала 24 февраля произошла авария с участием иномарки и судна на воздушной подушке.

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