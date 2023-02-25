Двое мужчин погибли в ДТП с большегрузом в Иркутской области. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

В Приангарье в ДТП с участием кроссовера и грузовика DAF погибли два пенсионера. В районе деревни Тулюшка иномарка Suzuki Vitara столкнулась с большегрузом. Автоавария в Куйтунском районе произошла 24 февраля около 19 часов. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

- Погибли 68-летний водитель Suzuki Vitara и его 71-летний пассажир, - говорят инспекторы. – 26-летний мужчина за рулем большегруза серьезных травм не получил. Мы узнали, что он ехал из Монголии в Турцию.

Судя по кадрам с места происшествия, столкновение было «лоб в лоб». На данный момент все обстоятельства трагедии выясняются сотрудниками ГИБДД.

Напомним, что в пятницу, 24 февраля на льду Байкала столкнулись судно на воздушной подушке и иномарка Киа. В данном происшествии пострадали пятеро человек. Начала доследственная проверка - подробности, фото.

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