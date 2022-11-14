Думала, что простыла, оказалось - рак. Сибирячке со страшным диагнозом за сутки собрали 1,6 миллиона на лекарство

Людмила уже пятый год борется с раком груди. Фото: из личного архива героини публикации

Людмиле Козыревой 32 года. У нее есть семилетний сын, любимый муж и работа. А еще у Людмилы есть небольшой блог, в котором она рассказывает о том, как уже пятый год борется с раком груди. Болезнь прогрессирует – метастазы добрались до легких. Но несмотря ни на что, эта хрупкая женщина находит в себе силы не только бороться с тяжелым недугом и радоваться каждому новому дню, но и подставлять свое плечо тем, кому это также необходимо.

- Летом 2018 года я обнаружила у себя в груди небольшую шишку. Конечно, тогда мыслей о том, что это рак у меня не возникло. Я списывала все на предстоящий предменструальный синдром или на то, что могла простудиться, когда купалась в речке на даче. Но на всякий случай решила провериться, - начинает свою историю Людмила Козырева. – При осмотре врач сказала, что ничего серьезного не обнаружила и отпустила меня. Но шишка не уходила. Более того, мне казалось, что она даже увеличивается в размерах. Через два месяца я обратилась к другому специалисту. Почему-то я была уверена, что эта опухоль не простая…

Опасения женщины подтвердились. Первый врач действительно «проглядел» злокачественную опухоль. Людмила признается, узнав о том, что у нее третья стадия рака груди, земля, как это часто описывают, не ушла из-под ее ног. Женщина решила, во что бы то ни стало бороться за свою жизнь и здоровье.

Женщина решила, во что бы то ни стало бороться за свою жизнь и здоровье. Фото: из личного архива героини публикации

За четыре года Людмила пережила не мало. Обследования, лучевая терапия, многочисленные курсы химиотерапии, операции, удаление яичников и левой груди, удаление метастаз из правого легкого… Состояние женщины периодически то улучшалось, то ухудшалось. Но все это время она старалась никогда не опускать руки. Иркутянка, как многие, старается заниматься спортом, путешествовать и осуществлять свои планы. Например, недавно семья Людмилы переехала из городской квартиры в частный дом, о котором они мечтали несколько лет.

Диагноз еще более сплотил и укрепил отношения между супругами. Фото: из личного архива героини публикации

Людмилу поддерживает ее муж Александр. Диагноз еще более сплотил и укрепил их отношения. А еще, хотя бы на время забыть о болезни помогает любимая работа. Людмила – фотограф.

- Из больницы я буквально летела на съемки! Работа очень спасала меня, помогала отвлечься, - рассказывает Людмила. – Рак подтолкнул меня к созданию фотопроекта «Надежда». Это истории о таких же девочках, которые, как и я, живут с этой страшной, непредсказуемой болезнью. Неожиданно я открыла для себя, что рак – это довольно табуированная тема. Многие молчат о своем диагнозе. Особенно старшее поколение. Когда я лежала в больнице, при мне другая пациентка, которой только что удалили грудь, звонила своему сыну и говорила о том, что она сейчас копает картошку… Нужно говорить о своем диагнозе, не стесняясь! Я почувствовала, что у меня есть силы и энергия для того, чтобы поддержать таких людей, помочь им принять себя и свою новую внешность!

Рак подтолкнул Людмилу к созданию фотопроекта «Надежда». Фото: из личного архива героини публикации

О борьбе с онкологией Людмила открыто рассказывает и в социальных сетях. Своим настроем она дарит надежду тем, кто отчаялся и сдался, узнав о диагнозе. А в октябре этого года получилось так, что подписчики помогли Людмиле в ответ. Осенью у женщины резко ухудшилось здоровье. Врачи предложили приобрести новый импортный препарат, который может помочь облегчить состояние пациентки. За три курса нужно было отдать почти два миллиона рублей. Надеясь собрать хотя бы часть суммы, Людмила обратилась за помощью к подписчикам. И произошло настоящее чудо!

Фотопроект - это истории о тех, кто как и Людмила, живут с этой страшной, непредсказуемой болезнью.

Людмила обнаружила, что рак – это довольно табуированная тема. Многие молчат о своем диагнозе. Фото: из личного архива героини публикации

- За первые три часа я собрала первые полмиллиона! Это невероятно, - делится своими эмоциями Людмила. - Мой пост распространялся с бешенной скоростью по социальным сетям. Друзья, герои фотосъемок, блогеры, просто незнакомые люди откликнулись, поверили мне и помогли! Уже на следующий день я смогла заказать этот препарат и жду его со дня на день.

Несмотря на онкологию, Людмила считает, что ее жизнь замечательна. И, как ни странно, именно диагноз позволил ей убедиться в этом.

Несмотря на онкологию, Людмила считает, что ее жизнь замечательна. Фото: из личного архива героини публикации

- Все эти модные высказывания про «жить в моменте». Для меня это не просто слова. Я действительно научилась ценить эту жизнь, каждый ее день, время, проведенное с семьей, - подытоживает Людмила. – А еще я поняла, что жизнь слишком коротка для того, чтобы откладывать ее. Многие люди живут так, будто это черновик. Ходят на нелюбимую работу, живут с нелюбимыми людьми и просто несчастны. А вместо того, чтобы взять все в свои руки, ждут момента, когда все это разрешится само собой. Не нужно ждать. Нужно действовать и жить!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибирячка, узнав о страшном диагнозе, уволилась с работы и стала спасать бездомных животных (подробнее)