Сибирячка, узнав о страшном диагнозе, уволилась с работы и стала спасать бездомных животных

Александра Койзора борется с раком, растит с мужем маленькую дочь и занимается питомцами. Фото: личный архив.

Еще два года назад, в 2020-м, иркутянка Александра Койзора была, как она говорит сама, обычной мамой в декрете. Занималась воспитанием двухлетней дочки, заботилась о муже, поддерживала домашний уют. До родов она трудилась в правоохранительных органах, но снова на работу выходить не пришлось. Жизнь круто перевернулась.

- Стала плохо себя чувствовать. Была слабость, быстро уставала, все раздражало. Задолго до этого обнаружила на груди шишку, но решила, что это после кормления, и что это пройдет, - делится своей историей Александра. - Конечно же, мыслей не было, что это может быть онкология.

Сибирячка поняла, что терять время нельзя - нужно жить на полную и заниматься любимым делом. Фото: личный архив.

Страшный диагноз - рак молочной железы второй стадии - она узнала позже. Начались курсы лечения. Уколы, таблетки, витамины, и, конечно, химиотерапии… За два года пережить пришлось многое. Но она не опустила руки - растит с мужем дочь, ведет небольшой блог, и, борясь с болезнью, сама помогает другим.

Узнав о диагнозе, Александра решила изменить свою жизнь. Фото: личный архив.

- С болезнью осознала, что время терять нельзя. Нужно жить свою единственную и неповторимую жизнь, - говорит иркутянка. - Меня, например, с детства тянуло к животным: таскала домой бездомных щенков, кормила, пристраивала…

Узнав о диагнозе, Александра решила заняться питомцами. На ее странице в соцсетях - истории четвероногих, которым нужна помощь. Вот, допустим, слепой котик Лекс - его сибирячка нашла на трассе между поселками Дзержинск и Пивовариха. Проехать мимо, конечно же, не смогла. Забрала с улицы, отвезла в приют. Теперь бедолагу лечат и ищут ему хозяев. Жить будет! Да и сама забрала домой с приюта симпатичную дворнягу Лизу. А через год после того, как узнала о диагнозе, отучилась на грумера и открыла небольшой салон - сама стрижет животных. Старается, чтобы четвероногим во время процедур было комфортно.

Она с детства любит животных и помогает им. Фото: личный архив.

Так что времени зацикливаться на болезни нет. Жить на полную катушку, так, как всегда хотелось, она советует и другим, кто тоже узнал о тяжелом диагнозе.

- Болезнь волей-неволей забирает много сил и времени. Но я верю, что слабым такое не дается. Если вы заболели, значит, вы можете победить. Боритесь изо всех сил и пересмотрите свою жизнь от начала до конца. Цените каждый день, - восклицает Александра.

Александра отучилась на грумера, пока борется с раком 2-й стадии. Фото: личный архив.

Муж во всем поддерживает любимую. Фото: личный архив.

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