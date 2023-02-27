Что происходит с ценами на квартиры в Иркутске в 2023 году: ипотека, прогнозы, мнения экспертов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Средняя стоимость новостроек в Иркутской области, по данным статистики, продолжает расти. Пока в столичных мегаполисах — Москве и Санкт-Петербурге, эксперты фиксируют борьбу застройщиков и владельцев жилья за покупателя, в Иркутске просьбы о скидке чаще всего не встречают понимания у продавцов. Более того, стоимость «квадрата» выросла на 5,1% — и это за квартал.

Сбросить цену? А зачем?

- Уступают или не уступают в цене продавцы — зависит от конкретной квартиры, в любом случае, это не массовое явление. Спрос есть, хотя и средний, жилье продается и покупается, - говорит риелтор Светлана Бочарова. - Другое дело, что цена должна быть выставлена адекватная. Если она завышена, а покупатель изучает много предложений, он сразу это видит и не рассматривает такие варианты. А если стоимость «в рынке», то другое дело. Даже если и получается более 100 тысяч рублей за квадрат. Это сейчас нормально для города. Но всегда есть разница — новое жилье или нет и какой район.

Наш эксперт приводит в пример последние сделки из своей практики. Обычную квартиру в Свердловском районе, хрущевку в 47 м2, продали за 4 миллиона 800 тысяч рублей, это 102 тысячи за квадрат. И на эти деньги приобрели жилье площадью 35 квадратных метров, но в новом доме (ему около 10 лет) в том же районе. Причем, будь в этой квартире свежий ремонт — она обошлась бы покупателям куда дороже, больше пяти миллионов рублей. Похожий вариант (объект схожей площади и тоже в новом ЖК), только в Ленинском районе, недавно купили за 3,3 миллиона рублей. Понятно — там цены ниже, а транспортная доступность хуже.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гадаем на ценах

Сбер по итогам декабря отчитался о рекордах ипотеки: в последний месяц 2022 года жители России оформили займов более чем на 382 миллиарда рублей — в иные дни количество выдач переваливало за 6 тысяч.

А что ждет рынок дальше? По мнению экспертов, те, кому жилье нужно, у кого есть свободные деньги и кто может рассчитывать на льготные программы ипотеки, продолжат его покупать. А значит каких-то предпосылок к снижению стоимости квартир, пожалуй, нет.

Аналитики, занятые сравнением цен, говорят о том же.

- Цены на жилье в Иркутске уверенно растут третий год подряд, - сообщают на региональном портале недвижимости REALTY.IRK.RU.

Напомним, в 2020 году новостройки подорожали на рекордные 27%, вторичное жилье — на 22%, тогда цены на квартиры на первичном и вторичном рынках практически сравнялись. В 2021 году рост цен на квартиры продолжился: квадратный метр в новых домах за год вырос в цене на 24%, а готового жилья — на 21%. В 2022 году иркутская недвижимость немного сбавила обороты: за год «свежие» квартиры подорожали на 21%, а вторичка — на 15%. В итоге средняя стоимость квадратного метра в Иркутске превысила 100 тысяч рублей.

Настолько превысила, что даже всегда осторожный в оценках Иркутскстат оценивает квадратный метр в новом жилье в среднем в 111,9 тысячи рублей. Дороже всего оказались ЖК в Октябрьском округе, взявшие планку в 164 тысячи за квадратный метр, а дешевле всего — в Ленинском: около 100 тысяч рублей за него же.

Может быть, все дело в том, что в Иркутске строится не так много квартир и жилья просто не хватает? На заметку: сейчас «в работе» у строителей города — 848 тысяч м2. Уже продано больше 22% этих площадей, и это при том, что треть вариантов пока не выставлена на рынке.

Ипотека? Берем!

Данных за первый месяц года по Иркутской области у Минстроя еще нет. Но в декабре жители региона оформили 3,3 тысячи новых ипотечных займов. Средняя сумма взятых в долг средств подскочила вместе с ценами на недвижимость и слухами о прекращении льготных программ — до 3,3 миллиона рублей. Берут кредиты иркутяне уже на 22,8 лет. Свое жилье каждому нужно! Впрочем, это верно не только для жителей Приангарья.

- Множество разговоров о прекращении действия программы «Господдержка» подстегнули интерес россиян к льготной ипотеке в целом: в декабре общая доля льготных программ составила около 37%, из которых 25% пришлось на господдержку, - отметил руководитель аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка Евгений Волобуев. - Однако уже в январе доля сделок по всей России снизилась до 30% (уровень второго полугодия 2022 года). Примерно на 10% снизилась и доля сделок по льготным программам в наиболее активных регионах.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Разумеется, на снижение доли льготной ипотеки в целом и «Господдержки» в частности повлияло увеличение ставок по данной программе (с 7% до 8%, в Сбере можно взять от 7,3%). Как результат, увеличилась доля других льготных программ: «Семейная ипотека» — на 2,4%, «IT-ипотека» — на 0,2%, «Дальневосточная ипотека» — на 0,4%. Выбирайте программу и прикидывайте свои возможности.

К слову, Домклик предлагает удобный сервис, с помощью которого можно не только сориентироваться по ценам и выбрать подходящие предложения, но и оформить ипотеку в Сбербанке всего по двум документам, один из которых — паспорт. Ставка, которую вам могут предложить, зависит от выбранной программы жилищного займа. Подробности можно узнать здесь.

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