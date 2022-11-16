Хлопок прогремел на улице Мира в Братске. Рассказываем, что произошло Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителей Братска напугал прогремевший сегодня днем, 16 ноября, хлопок. Звук услышали жители домов по улице Мира, а также работники располагающегося в этом районе детского сада. Они позвонили в полицию и вызвали скорую помощь.

Как стало известно "КП"-Иркутск" пострадал мужчина без определенного места жительства. В момент случившегося он собирал в мусорном контейнере бытовые отходы, которые планировал сдать в пункт приема металлолома. Неожиданно произошел хлопок, из-за чего сибиряк получил серьезную травму пальцев. Полиция проводит проверку.

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