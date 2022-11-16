Экс-главу минздрава Иркутской области Якова Сандакова задержали по подозрению во взятке на 7 млн рублей. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Следователями СК задержан экс-министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков, который занимал эту должность до 30 декабря прошлого года. Ему предъявлено обвинение в получении многомиллионной взятки, а также участии в мошеннических схемах.

Задержан экс-министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков

- Предварительным следствием установлено, что директор коммерческой организации причастен к посредничеству в передаче взятки своему близкому другу – экс-главе минздрава Иркутской области, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе регионального СУ СК России. - Он передал Сандакову взятку в виде наличных денежных средств в размере 7 млн рублей от руководителей иной коммерческой структуры.

За денежное вознаграждение бывший чиновник помог приятелю заключить госконтракт между его фирмой и министерством на поставку медицинского оборудования, а именно эндоскопической системы стоимостью более 150 млн рублей. Обещанную сумму Яков Сандаков получил в 2022 году сразу же после выполнения условий контракта.

- В рамках уголовных дел проведены обыски в подразделениях минздрава, коммерческих организациях, жилищах подозреваемых, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Перми, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для экс-министра.

Напомним, следователи второго отдела по расследованию особо важных дел областного Следкома продолжают расследовать дело о крупном мошенничестве в сфере здравоохранения. Его фигурантами являются семь человек, в том числе директор коммерческой фирмы и сотрудники минздрава Приангарья. В 2021 году должностные лица, воспользовавшись служебными полномочиями, искусственно завысили максимальную цену госконтракта. Для этого они использовали подложные предложения организаций на поставки медоборудования в короткие сроки. В результате в больницу была закуплена техника, стоимость которой превышала рыночную на сумму больше 10 млн рублей. «Разницей» каждый из подельников воспользовался по своему усмотрению.

СПРАВКА КП

Яков Сандаков занял пост министра здравоохранения Иркутской области в ноябре 2020 года. Тогда приоритетной задачей была борьба с новой коронавирусной инфекцией. Перед переездом в Иркутск с 2009 года он пять лет возглавлял пермский Центр профессиональной медицины, хирургический стационар. Был заместителем главного врача по хирургии городской детской больницы №15 Перми. В 2014 году занимал должность заведующего хирургическим стационаром при международной клинике ЗАО МЕДСИ в Москве. Работал заместителем главного врача Диагностического центра №3 в Москве. В 2017 году избран депутатом Совета депутатов муниципального округа Рязанский Москвы. С апреля 2020 года Яков Сандаков являлся главным врачом городской поликлиники №109 Москвы.

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