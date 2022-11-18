Убивали и снимали на видео. Браконьеров, застреливших медведицу и трех медвежат в берлоге, осудили в Иркутской области

Браконьеры сфотографировались со своей добычей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Целая семья медведей – самка с тремя медвежатами - погибли во время спячки в своей берлоге в Баяндаевском районе Приангарья прошлой зимой. Их хладнокровно убили четверо браконьеров. При этом свои «подвиги» преступники снимали на видео. Кадры в смартфонах мужчин позже найдут полицейские. Они вкупе со шкурами и лапами, найденными в машине одного из подозреваемых и стали главными доказательства уголовного дела, возбужденного по статье «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору, причинившая особо крупный ущерб».

Такое вероломное разграбление медвежьего дома не заставило долго ждать наказания. Браконьеры попались практически сразу. Внедорожник со свежевыделанными шкурами остановили инспекторы ГИБДД с представителями лесничества во время рейда.

- Да я в лесу это все нашел, подумал, что добро пропадать, - объяснял водитель.

Дело ясное, что дело темное, поняли полицейские. Началось расследование: нашли видеозаписи, установили личности всех причастных к убийству косолапой семьи. Ими оказались четыре жителя Приангарья – двое из Иркутска, один из Черемхова и один из поселка Усть-Ордынский. Самому младшему из них 21 год, самый старшему - 47 лет.

- Расследованием занимались дознаватели Межмуниципального отдела МВД России «Качугский» во взаимодействии с коллегами из регионального Главка полиции, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД РФ по Иркутской области.

Полицейские собрали все необходимые доказательства и передали дело в суд. И это при том, что сами подозреваемые препятствовали расследованию.

- Они давали ложные показания либо отказывались от дачи показаний, - говорят полицейские.

Накануне Качугский районный суд вынес обвинительный приговор. В суде признали мужчин виновными в убийстве четырех медведей, совершенном при нарушении законодательства, регламентирующего охотничью деятельность. Всех четверых судили по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору, причинившая особо крупный ущерб».

- Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет до 3 лет 6 месяцев условно, - сообщили в МВД региона. - Всем четверым на 2 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с охотой.

Изъятое у осужденных оружие конфисковано в счет государства. Но и на этом дело о разорении берлоги не закончено. Прокуратура Иркутской области направила в суд иск с требованием взыскать с браконьеров ущерб животному миру и среде его обитания в размере 800 тысяч рублей.

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