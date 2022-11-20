Поскользнуться и упасть можно практически на каждом шагу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, как иркутянка Маргарита сломала руку, поскользнувшись на наледи воле торгового центра, «КП-Иркутск» сообщала ранее. К сожалению, такие случаи не редкость. Перепады температур способствуют образованию гололеда, который порой может превратить город в настоящий большой каток. Поскользнуться и упасть можно практически на каждом шагу. Остановки общественного транспорта, частные и придомовые территории, тротуары, парковки торговых центров и даже те места, которые, казалось бы, очищены от снега. Что делать и куда обращаться, если вы упали и повредили здоровье или имущество? Кто ответит за полученную травму?

Гололед в Иркутске: что делать, если получили травму

1. Зафиксируйте факт

При травмировании на скользких дорогах можно получить компенсацию, главное, как утверждают правозащитники, необходимо задокументировать факт причинения вреда и найти как можно больше доказательств.

- Необходимо собрать справки о наличии травмы, - поясняет юрист Татьяна Крутикова. – Вызывайте скорую помощь и проследите за тем, какие записи делают медики. Должны быть указаны время, место падения, подробное описание полученных травм. Следующий шаг – собрать все необходимые документы, которые подтвердят расходы на лечение. Поэтому обязательно сохраняйте все чеки на лекарства и медицинские услуги.

2. Определяем ответственного

Претензия составлена, документы собраны. Но как определить, на чьей территории произошел инцидент, и кто отвечает за ее состояние?

- Каких-то специальных сервисов или карт, с обозначениями «хозяина» того или иного участка нет в Иркутске. Поэтому необходимо обратиться в администрацию округа. Они сориентируют точнее, кто будет являться ответчиком в этом вопросе – частные компании, управляющие компании или муниципалитет, - рассказали корреспонденту «КП-Иркутск» в администрации города. – Либо можно позвонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутска. Специалисты передадут заявку в нужный округ и там уже будут разбираться.

3. Направляем претензию

Следующий шаг – направить претензию по нужному адресу. И если ответчик отказывается признать вину, можно смело обращаться с исковым заявлением в суд. Юристы также рекомендуют написать заявление в полицию. Материалы проверки можно использовать в суде в качестве доказательств.

Не помешают и показания свидетелей. Ими будут как раз те самые медработники, которые приедут на место по вызову скорой помощи. Но можно и самостоятельно познакомиться с парой-тройкой очевидцев. Если прохожие согласятся выступить в суде, это только увеличит шансы на победу.

- Конечно, можно попытаться договориться с собственником помещения. Но при этом необходимо все равно обязательно совершить весь перечень необходимых мер, - предупреждает Татьяна Крутикова. – Можно не предъявлять их в суд, но зафиксировать нужно. Это также будет простимулирует виновника. И ни в коем случае не соглашайтесь на уговоры не засвидетельствовать факты падения!

КСТАТИ

- В декабре прошлого года ангарчанин отсудил у городской администрации 200 тысяч рублей. Мужчина получил тяжелую травму, когда поскользнулся на обледенелом тротуаре при входе в городской центр. Жителю города нефтехимиков пришлось провести четыре месяца в больнице, где ему провели несколько операций.

- В феврале 2022 года первоклассница из Иркутска поскользнулась во дворе собственного дома и ударилась лицом о бетонную лестницу. Из-за этого три передних зуба откололись и стали похожи на клыки. Суд обязал коммунальщиков выплатить семье пострадавшей 100 тысяч рублей.

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