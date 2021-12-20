Житель Ангарска отсудил у городской администрации 200 тысяч рублей за скользкий тротуар Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Ангарска выиграл суд с администрацией городского округа. При входе в торговый центр мужчина поскользнулся на обледенелом тротуаре и упал, получив тяжелую травму. После этого он провел четыре месяца в больнице, где перенес несколько операций. В суде он потребовал выплатить ему компенсацию морального вреда, а также возместить утраченный заработок, расходы на представителя и госпошлину. Об этом сообщают в пресс-службе Ангарского городского суда.

- Ответчиком по делу стала администрация АГО, которая является собственником земельного участка, где расположен магазин. Она же несет обязанность содержания территории, прилегающей к зданию, - рассказали в суде.

Ангарский городской суд удовлетворил иск, но ответчик пытался оспорить решение. Иркутский областной суд в целом согласился с позицией первой инстанции, сократив лишь сумму утраченного заработка.

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