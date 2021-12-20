Житель Братска ответит в суде за поджог общежития из мести Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

34-летнего жителя Братска обвиняют в умышленном поджоге. В июне текущего года пьяный мужчина поссорился с одним из жильцов общежития по улице Комсомольская. Взяв ночью емкость с бензином, разъяренный сибиряк направился к своему обидчику. Из мести он облил горючим одну из комнат и поднес огонь, чтобы та загорелась. Пламя практически уничтожило жилье шести человек. Нанесенный ущерб был оценен в 390 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Кроме того, один из потерпевших, спасаясь из пожара, выпрыгнул из окна, в результате чего получил тяжкие телесные повреждения, - отметили в ведомствах.

Чтобы установить причину и обстоятельства пожара, следователи провели множество экспертиз, в числе которых медицинская, пожаро-техническая, физико-химическая, генетическая, товароведческая.

Мужчине грозит до 5 лет принудительных работ, либо лишение свободы на тот же срок. Уголовное дело рассмотрят в Братском городском суде.

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