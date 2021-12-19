В Зиме мужчина облил бензином тещу и поджег Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Житель Зимы ответит в суде за зверское убийство тещи. Мужчина обвинял мать бывшей жены в их разводе. По версии следствия, в марте этого года он пришел на дачу в садоводстве «Хазанок» к 71-летней сибирячке. Поссорившись, обвиняемый начал жестоко ее избивать, заставлял ползти по снегу, при этом все издевательства снимал на видео. Затем разъяренный мужчина облил свою жертву и вещи в ее доме горючим и поджег. Пострадавшую удалось спасти, но позже от тяжелых травм она скончалась. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по горячим следам, - рассказали в ведомстве.

МУжчине предъявлено обвинение по статьям "Убийство, совершенное с особой жестокостью", "Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершённое путём поджога", "Угроза убийством".

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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