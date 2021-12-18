Осуждена врач-педиатр из Нижнеудинска, за взятки выдававшая фиктивные справки

Осуждена врач-педиатр из Нижнеудинска, продававшая фиктивные справки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнеудинске приговор суда услышала 41-летняя врач-педиатр районной больницы, которая в 2020 году продавала фиктивные листки нетрудоспособности по уходу за больными детьми. При этом дети даже не проходили лечение и не имели права получить такой документ. За это медик брала с пациентов от 5 до 10 тысяч рублей и "заработала" таким образом 27 тысяч рублей.

- Женщину признали виновной по таким статьям как "Мелкое взяточничество" и Служебный подлог", - сообщили в пресс-службах прокуратуры, СУ СК и ГУ МВД России по Иркутской области. -

Теперь врачу самой придется раскошелиться на более внушительную сумму. Суд назначил женщине штраф в 140 тысяч рублей.

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